Tūristi masveidā pamet populāru salas kūrortu Eiropā
Ārvalstu tūristi zaudē interesi par Santorini pēc tam, kad apmeklētāji sāka sūdzēties par "dzīvnieku haosu" šajā Grieķijas salā. Par to raksta "Express".
Kā ziņo "eKathimerini", šogad par 7% samazinājies pasažieru kuģu rezervāciju skaits no kontinentālās Grieķijas Pirejas ostas uz Santorini. Šis populārais kūrorts Kiklādu arhipelāgā, kas cietis gan no pārlieku lielā tūristu pieplūduma radītās reputācijas, gan no vairākiem zemestrīču gadījumiem šogad, šķiet, zaudē savu agrāko pievilcību.
Kleira Smita, dzimusi Austrālijā, šovasar apmeklēja Santorini un apmetās tās galvaspilsētā - Firā. Viņa saskārās ar grūtībām, mēģinot pārvietoties pa salu ar autobusiem, lai apciemotu gleznainās pilsētas Oiju un Kamari. Intervijā izdevumam "Luxury Travel Daily" viņa stāstīja:
"Mēģinājums iekāpt autobusā bija kā tāds dzīvnieku haoss... Oija patiesībā izrādījās vispārpildītākā un visšaurākā vieta. Tāpēc bija grūti patiesi izbaudīt ceļojumu."
Viņa piebilda: "Bija skaisti, bet pilsētas galvenās ielas bija tik pārpildītas ar cilvēkiem, ka pārvietošanās pa tām aizņēma ļoti daudz laika, un karstums bija nepanesams 0 nekur nebija ēnas. Droši vien tas bija pats sliktākais."
Gabriella Barrasa no Dubaijas izjuta līdzīgas emocijas par pārpildītajām ielām un realitātes neatbilstību gaidītajam. Viņa ieradās jūlijā, iedvesmojusies no skaistajām salas fotogrāfijām sociālajos tīklos, bet sastapās ar "tūristu pieplūdumu".
"Lai gan sala patiešām bija ainaviska, un skati - elpu aizraujoši, es nejutu, ka te būtu daudz senu tradīciju vai kultūras. Viss bija tik ļoti komercializēts, ka es to vispār neuztvēru kā atpūtu."
"Tūristu pūļi katrā vietā, kur mēs bijām, bija vienkārši pārņemoši. Tā noteikti nav tāda brīnišķīga un relaksējoša atpūta, kādu es biju gaidījusi. Uz saulrietu vienlaikus sanāca simtiem cilvēku.
Es vairs nebrauktu šurp vēlreiz. Esmu bijusi daudz interesantākās salās un nejūtu vajadzību atgriezties Santorīni. Es ieteiktu to apmeklēt tikai kā vēlmes saraksta punktu, bet divas vai trīs dienas ir pilnīgi pietiekami. Un es ļoti ieteiktu citas, mazāk komercializētas salas."
Ziņots, ka šogad Santorīni ir saskāries ar tūristu skaita samazināšanos, īpaši pēc virknes zemestrīču gada sākumā. Martā ziņots, ka 2025. gada vasaras sezonā tūristu plūsma samazinājusies par 20%, turklāt aprīlis un maijs bija mēneši ar vislielāko kritumu.