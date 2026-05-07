NBS vairs nemeklē otru Latgalē nokritušo dronu, taču brīdina par tā sprādzienbīstamību
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
NBS turpina pārskatīt visu gaisa telpas novērošanas sensoru datus, lai izvērtētu iespējamās drona atrašanās vietas. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) šorīt LETA teica, ka drons varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rēzeknes novadā. NBS ceturtdienas vakarā gan nekomentēja, kurā novadā un pagastā drons varētu būt nogāzies.
Neraugoties uz to, ka NBS rīcībā esošā informācija liecina par drona nokrišanu, lidaparāts, visticamāk, ir sprādzienbīstams. Ņemot to vērā, NBS stingri aicina iedzīvotājus tā atrašanas gadījumā nekavējoties ziņot pa tālruni 112 un netuvoties objektam.
Valsts policija ir pārmeklējusi sākotnēji identificētās teritorijas, kurās drons varētu būt piezemējies, taču, tā kā drons vai drona atlūzas tajās netika konstatētas, saskaņā ar NBS pieņemts lēmums pārtraukt drona meklēšanu, vienlaikus saglabājot modrību, aģentūru LETA informēja policija.
Policija ir ciešā saziņā ar iesaistītajiem dienestiem, kā arī paaugstinātā reaģēšanas gatavībā.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.