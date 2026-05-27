VUGD: spēcīgais vējš visniknāk plosījies Rīgā un tās apkaimē
Trešdien līdz plkst. 19 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 111 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, četros gadījumos Rīgā koks nokritis uz automašīnas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Preiļos kāds koks nokritis uz automašīnas un dzīvojamās mājas.
Visvairāk izsaukumu - 34 - saņemti Rīgā, savukārt Rīgas reģionā - 29. Latgalē saistībā ar vēja postījumiem saņemti 27 izsaukumi, Vidzemē - desmit, Zemgalē - deviņi un Kurzemē - divi. Latgalē lielākā daļa izsaukumu saņemti Preiļu novadā, savukārt Rīgas reģionā - Ropažu novadā.
Aģentūra LETA novēroja, ka Vecrīgā, pie Latvijas Bankas ēkas ieejas, apgāzies koks. Tā zari un stumbra daļa nogāzušies uz ietves, un notikuma vieta norobežota ar brīdinājuma lentēm.
Savukārt aculiecinieki vēsta, ka Torņakalnā, Altonavas ielā, trešdien vakarā vējš nogāzis bērzu, kas bloķējis satiksmi.