Latvija atgūstas pēc dronu trauksmes: austrumu pierobežā atcelts lidojumu ierobežojums
Latvijas austrumu pierobežā ceturtdien atcelts šorīt noteiktais lidojumu ierobežojums līdz apmēram sešu kilometru augstumam, pavēstīja par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgajā VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).
Vienlaikus austrumu pierobežā saglabājas atsevišķi ierobežojumi, kas aktivizēti saskaņā ar izstrādātu procedūru.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Jau ziņots, ka Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sadarbībā ar LGS bija aktivizējuši iepriekš izveidotu zonu Latvijas pierobežā, kur ierobežoti lidojumi līdz 195. lidojumu līmenim, kas ir aptuveni seši kilometri vertikāli. Komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmēja.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.