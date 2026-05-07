Kļūst arvien interesantāk: Krievijas propagandas avotos dezinformācija par dronu lidojumiem izplatīta vēl pirms šī rīta notikumiem Rēzeknē
Interneta vidē tiek izplatītas viltus ziņas par ukraiņu dronu, kas esot nokritis uz pasažieru vilciena. Policija interneta vidē ir konstatējusi arī citus gadījumus, kuros tiek izplatīta apzināti nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušiem droniem, piemēram, par ukraiņu dronu, kas it kā izraisījis ugunsgrēku daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kurzemē.
PAPILDINĀTS 7. maijā pulksten 13.26
Policija norāda, ka šī informācija nav patiesa.
Pēc Valsts policijas rīcībā esošas informācijas svētdien, 3. maijā, ap pulksten 08.15 saņemts izsaukums uz Talsu ielu Ventspilī, kur daudzīvokļu ēkā izcēlies ugunsgrēks un ir viena cietusi persona. Pēc šobrīd noskaidrotās informācijas iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība ar uguni, un šobrīd nav aizdomu par ļaunprātīgu dedzināšanu.
Par notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti apstākļi.
Minētā nepatiesā informācija pirmšķietami tika apzināti izplatīta krievijas avotos jau pirms šī rīta notikuma Rēzeknē, kas liecina, ka interneta vidē periodiski tiek mērķtiecīgi izplatīta maldinoša un sabiedrību satraucoša informācija, norāda likumsargi.
Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa.