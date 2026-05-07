Ārlietu ministrija izsauc "uz paklāja" Krievijas pārstāvi
Ceturtdien uz Ārlietu ministriju izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram iesniegta protesta nota saistībā ar šorīt notikušo incidentu, kad Rēzeknes, Balvu un Ludzas novados no Krievijas gaisa telpas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, paziņoja ministrija.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Krievijas vēstniecības pārstāvim norādīts, ka Krievija, vedot agresijas karu Ukrainā, rada drošības incidentu riskus plašākā reģionā. Latvijas puse sarunā uzsvēra, ka, pretēji Krievijas melīgajiem publiskajiem apgalvojumiem, Latvija nekad nav devusi atļauju izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaparātu uzbrukumu veikšanai pret mērķiem Krievijā, un droni Latvijas gaisa telpā ir ielidojuši no Krievijas, informēja ministrija.
Sarunā arī izteikts Latvijas nosodījums par publiskajā telpā Krievijas paustajiem draudiem 9. maijā veikt plaša mēroga triecienu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, tai skaitā apdraudot Kijivā esošās ārvalstu vēstniecības.
Tāpat uzsvērts, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir klajš starptautisko tiesību un ANO Statūtu pārkāpums, kā arī atkārtota prasība izbeigt agresiju un izvest Krievijas bruņotos spēkus no visas Ukrainas starptautiski atzītās teritorijas.
LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Otrs nokritušais drons vēl tiek meklēts.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.