Latvijas hokejisti gatavojas ceturtdaļfinālam pret Norvēģiju. (foto: LHF)
Šodien 21:15
Ceram uz medaļu cīņām! Latvijas izlase izmēģina Fribūras ledu pirms ceturtdaļfināla ar Norvēģiju. FOTO
Ceturtdien, 28. maijā Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Šveices pilsētā Fribūrā tiksies ar Norvēģiju. Dienu pirms svarīgākās spēles šogad Latvijas izlases vīri sarīkoja treniņu vietējā ledus hallē.
Spēles sākums plkst. 21.20 pēc Latvijas laika. Šī būs Latvijas pirmā spēle Fribūrā, jo grupas spēles mūsējie aizvadīja Cīrihē.
Pārējos ceturtdaļfinālos tiksies Kanāda ar ASV, Čehija ar Somiju un Šveice ar Zviedriju.
2023. gadā Latvijai pirmo reizi izdevās iekļūt pusfinālā, ceturtdaļfinālā pārsteidzot Zviedriju (3:1), pusfinālā piekāpjoties nākamajai čempionei Kanādai (2:4), bet spēlē par bronzas medaļām skaisti pagarinājumā pieveicot ASV (4:3), Kristiānam Rubīnam gūstot gan izlīdzinājuma, gan uzvaras vārtus.
FOTO: izcilākā diena Latvijas hokeja vēsturē — izcīnītas bronzas medaļas pasaules čempionātā, 2023. gada 28. maijs
Spēlē par bronzas medaļām Latvija papildlaikā pieveic vareno ASV, 2023. gada 28. maijs