Čehijas prezidents nopeļ Krievijai labvēlīgās valdības atteikšanos finansēt Ukrainas šāviņu iniciatīvu
Čehijas prezidents Petrs Pavels paudis nopēlumu premjerministra Andreja Babiša valdības lēmumam pārtraukt līdzekļu piešķiršanu Čehijas iniciatīvai par munīcijas iegādi Ukrainai, vēsta izdevums "Seznam Zprávy".
"Čehijas jaunā valdība ir pārtraukusi finansiāli atbalstīt šo iniciatīvu. Tas nav labs signāls," pauda Pavels.
Čehijas iniciatīva joprojām ir vienīgais mehānisms, kas spēj nodrošināt Ukrainu ar lielu daudzumu nepieciešamās lielkalibra munīcijas, norādīja prezidents. Šogad iniciatīvas ietvaros Ukrainai tiks piegādāts aptuveni viens miljons munīcijas vienību, taču dažu sabiedroto vēlme finansēt šo projektu pakāpeniski mazinās, pauda Pavels.
"Kad valstis redz citu valstu nevēlēšanos dot savu ieguldījumu, pakāpeniski mazinās arī viņu pašu vēlme," sacīja Čehijas prezidents.
Kopš Babiša stāšanās premjera amatā to valstu skaits, kas piedalās Čehijas iniciatīvā, ir samazinājies uz pusi.
Čehijas prezidents sacīja, ka iniciatīvu tagad finansē tikai deviņas valstis, salīdzinot ar 18 valstīm pērn.
Iniciatīva ukraiņiem nodrošina līdz pat 50% visas lielkalibra munīcijas, norādīja Pavels.