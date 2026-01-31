VIDEO. Romualds Ražuks: mēs elpojam brīvību kā gaisu, neizprotot tās cenu
Sarunu ciklā “Latvija 2035” viesojās bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, ārsts un politiķis Romualds Ražuks. Laikā, kad pieminam barikāžu 35. gadadienu, saruna ar vienu no Atmodas laika līderiem iezīmē ne tikai vēsturisku atskatu, bet arī skaudru diagnozi šodienai – par brīvības uztveri, valodas lomu un birokrātijas slogu, kas bremzē valsts attīstību ceļā uz 2035. gadu.
Atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem, Romualds Ražuks atzīst, ka barikāžu piemiņa ir veiksmīgi iedzīvināta un jaunā paaudze zina faktoloģisko vēsturi. Tomēr viņš saskata būtisku atšķirību uztverē, kas iezīmē plaisu starp tiem, kuri stāvēja sardzē par atgūto valsti, un tiem, kuri tajā jau ir piedzimuši. “Mana sajūta ir tāda, ka jaunā paaudze neapzinās, kas ir brīvība. Tieši tās pašsaprotamība ir mūsdienu sabiedrības lielākais izaicinājums – viņi elpo brīvību kā gaisu un neizprot tās cenu. Barikāžu aizstāvji par to bija gatavi maksāt ar savām dzīvībām, savukārt šodienas informācijas un vārda brīvība tiek uztverta kā pašsaprotama, aizmirstot, ka brīvība nav garantēta un to var arī atņemt.”
Vērtējot laika posmu no 90. gadiem līdz mūsdienām, Ražuks ir paškritisks pret tā laika politiskajiem lēmumiem, īpaši izceļot nacionālās identitātes un valodas jautājumus. Kā vienu no lielākajām stratēģiskajām kļūdām viņš min vilcināšanos ar izglītības sistēmas latviskošanu un nelojālu skolu direktoru nomaiņu. “Latvija ir nacionāla valsts – tāpat kā Francijas tauta pēc Lielās franču revolūcijas no karaļa pavalstniekiem kļuva par frančiem, kurus vieno valoda un kultūra.” Viņa skatījumā tieši latviešu valoda un kultūra ir valsts pastāvēšanas pamatprincips, bet jebkura vilcināšanās šajā jautājumā ir vājinājusi valsts pamatus.
Sarunā pievēršamies arī mūsdienu Latvijas atpalicībai no kaimiņvalstīm, un iemeslus Ražuks saskata pārmērīgajā birokrātijā un politiskās gribas trūkumā. Viņš norāda uz paradoksu, ka vēlme pēc kārtības ir pārvērtusies par savu pretmetu – pārregulāciju, kas “nokauj jebkuru iniciatīvu”. Tomēr, neraugoties uz demogrāfijas izaicinājumiem un stagnāciju, Romualds Ražuks saglabā optimismu par Latviju 2035. gadā. “Salīdzinot situāciju ar 1991. gadu, kad mums nebija nekā – ne armijas, ne robežu, ne diplomātijas –, šodienas instrumenti ir nesalīdzināmi spēcīgāki. Mums ir iespējas, kuras jāprot izmantot ar tādu pašu degsmi kā barikāžu laikā.”
Pilnu sarunu par Latvijas pagātnes kļūdām, katastrofālo situāciju veselības aprūpē, nākotnes iespējām un to, kāpēc ārsts Ražuks būtu gatavs “ārstēt” pat Donaldu Trampu, skatieties videoierakstā.
