Politika
Šodien 05:01
VIDEO. Valdis Zatlers: Latvijā šobrīd ir trīs sērgas - iepirkumi, konkursi un stučīšana
Valdis Zatlers, Valsts prezidents no 2007. līdz 2011. gadam, pēc profesijas ārsts, ķirurgs uzskata, ka nav ko ņemt vērā visādus prāta konstruktus, bet jau no bērna dienām vīrieti jāaudzina būt vīrišķīgam.
Vīrietis un sieviete ir nevis vienlīdzīgi, bet līdzvērtīgi un papildina viens otru. Lai veidotu ģimeni, kas galu galā ir nācijas izdzīvošanas pamats. Bet Latvijā šobrīd ir trīs sērgas - iepirkumi, konkursi un anonīmas sūdzības jeb stučīšana.
