VIDEO. Bijušais premjers Indulis Emsis: cīņa ar oligarhiem bija kļūda
Sarunu ciklā “Latvija 2035” bijušais Ministru prezidents un Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis nodēvēja par kļūdu Valda Zatlera lēmumu rosināt Saeimas atlaišanu 2011. gadā, bet cīņa pret oligarhiem un liberāli kreisā politika esot iemesls, kāpēc Latvija ekonomiskajā attīstībā ir atpalikusi no Lietuvas un Igaunijas.
Atskatoties uz Latvijas neseno vēsturi, Emsis pauda pārliecību, ka kritiskais lūzuma punkts valsts attīstībā bija tieši Valda Zatlera rīkojums Nr. 2. “Zatlers atlaida kvalitatīvu, darbotiesspējīgu un ļoti zinošu Saeimu. Tā bija totāli kļūdaina rīcība.”
Oligarhi kā attīstības dzinējspēks
Indulis Emsis argumentē, ka sabiedrībā “demonizētie oligarhi” patiesībā bija cilvēki ar iniciatīvu un ambīcijām mainīt valsti, veicināt tās strauju attīstību. Viņaprāt, tieši bailes no kapitāla koncentrācijas un vēlme nepieļaut, lai kāds kļūst “pārāk bagāts un ietekmīgs”, ir novedusi pie valsts stagnācijas. “Mums politikā vajag atgriezt uzņēmējus. Man nav bail no oligarhiem.” Viņš norādīja, ka šie cilvēki spēja uzņemties risku, turpretī tagad politiskajā vidē dominē “nīkulīga nedarīšana” un birokrātija, bet ierēdņi saņem lielas algas par risku neuzņemšanos.
Atpalicība no kaimiņiem
Emsis skaidroja – kad Latvija metās cīņā pret vietējo kapitālu un ieviesa “šausmīgu piesardzību”, kaimiņvalstis izmantoja iespēju. “Tieši tajā brīdī igauņi un lietuvieši paguva mums aizsteigties garām. Arī poļi. Viņi turpināja “gāzi grīdā” politiku.” Viņš uzsvēra, ka kaimiņi nebaidījās koncentrēt kapitālu, kamēr Latvijā sākās “oligarhu sērgas” apkarošana un virzība pa “liberāli demokrātisku, bet nīkulīgu” attīstības ceļu.
Zaļais politiķis pret zaļo politiku
Bijušais Zaļās partijas vadītājs kritizēja zaļo kursu, kas žņaudzot ekonomiku, izvirzīja tēzi, ka planētas glābšanai derētu samazināt dzimstību dienvidu puslodē, slavēja rūpniecības sagraušanu 90. gados, pasludināja demokrātijas norietu un izvirzīja virkni citu tēžu, kuras vērts apspriest komentāros zem video.
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.