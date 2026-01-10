VIDEO: haoss bez skaidra plāna rītdienai - bijušais premjers Andris Bērziņš skarbi izsakās par Latvijas attīstību
Pieredzējušais politiķis sarunā ar Jauns.lv apgalvo, ka, piemēram, satiksmes nozarē atnāk viens ministrs un uztaisa vienu konceptu, atnāk cits un visu maina.
Andris Bērziņš bija Labklājības ministrs 1994 - 1995, Rīgas mērs 1997 - 2000, Ministru prezidents 2000 - 2002.
Un vispār – valdība ciešot no “Repšes laika ievazātas sērgas” - informatīvajiem ziņojumiem, ko valdība noklausās un - "pieņem zināšanai" bez lēmumiem un tālākām darbībām.
Rezultātā no Latvijas aiziet ārzemju investori un uzņēmumi neiegulda naudu jaunās tehnoloģijās, jo nevienam nav skaidras attīstības perspektīvas un virzieni. “Tāda viendienīšu ekonomika...” spriež Bērziņš.
