"Šīs pasakas var stāstīt vecmāmiņai!" Neticami lētais sviests veikalos pārsteidz lauksaimniekus
Lielās tirdzniecības ķēdes "Lidl" un "Rimi" joprojām piedāvā ļoti lētu sviestu, - kilograms maksā mazāk nekā četrus eiro. Igaunijas lauksaimnieki par šīm cenām ir ļoti izbrīnīti. Arī Latvijā sviesta cena ir zemāka nekā agrāk.
Avīze "Sakala" jautāja "Rimi" un "Lidl", vai Lietuva un Polija subsidē savus ražotājus, kas ļauj ražot ļoti lētu sviestu, vai arī tirdzniecības ķēdes pārdod sviestu zem pašizmaksas, lai piesaistītu pircējus veikalā, un kas šajā gadījumā sedz trūkstošo summu? Diemžēl atbildes bija miglainas.
"Rimi Eesti" iepirkumu menedžere Marta Palma atbildēja, ka vislētākais sviests par parasto cenu "Rimi" ir 180 gramu sviests "Smart", kura cena plauktā ir 69 centi. To ražo Lietuvā. "Mēs to pārdodam trijos dažādos tirgos, tāpēc produkta pārdošanas apjomi ir lielāki. Tā kā tas ir "Rimi" privātmarkas produkts, nav tiešu mārketinga izdevumu, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc pašizmaksa ir zemāka," skaidroja Palma.
Latvijas "Rimi" e-veikalā 180 grami 82 procentu sviests "Smart" maksā 1 eiro un 39 centus.
Palma piebilda, ka patērētāji ir jutīgi pret cenām, cilvēki meklē atlaides, un preces ar akcijas cenām veido vairāk nekā pusi no "Rimi" klientu pirkumu groza. Lētākais vietējais sviesta iepakojums "Rimi" ir 150 gramu "Eesti Taluvõi", kura pašreizējā akcijas cena ir 99 centi. "Ir dažādas kampaņu veikšanas metodikas, un viena no tām ir tāda, kurā tirgotājs uzņemas visus ar to saistītos izdevumus," piebilda Palma.
Saskaņā ar "Rimi Eesti" iepirkumu menedžeres teikto, lielajos Eiropas tirgos tendence uz sviesta cenas samazināšanu parādījās jau gada sākumā. Tā ātrāk atsaucās uz ārvalstu produktiem, bet Igaunijas tirgū un Igaunijas ražotājiem tas aizņem nedaudz vairāk laika.
Ražošanas izmaksu atšķirību starp valstīm ietekmē arī vietējās izejvielu cenas un, protams, nodokļu politika. Igaunijas ražotājus būtiski ietekmējusi ražošanas izmaksu pieaugums, piemēram, enerģijas, degvielas vai darbaspēka izmaksu kāpums.
"Lidl Eesti" sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Kita teica, ka viņu sviests privātmarkas zīmolā "Pilos" Igaunijā ir pieejams par 99 centiem, dažreiz pat par 87 centiem, vēsta "Postimees.ee".
"Sviests ir svarīga sastāvdaļa igauniem ēdienos, un šī cenas samazinājuma mērķis ir nostiprināt mūsu tēlu kā vislētāko cenu piegādātāju Igaunijā. Turklāt "Pilos" sviests ir daļa no mūsu cenu samazināšanas kampaņas, kuras ietvaros mēs kopš pagājušā gada beigām esam samazinājuši pastāvīgās cenas simtiem produktu un turpināsim šo praksi," skaidroja Kaspars Kita.
Viņš piebilda, ka "Lidl" sortimentā ir sviests gan no privātmarkas, gan no pazīstamiem zīmoliem. "Tādējādi mēs dodam klientiem iespēju izvēlēties produktus no dažādām cenu kategorijām, pamatojoties uz viņu vēlmēm."
Zemnieku samniecības "Linnamäe" īpašnieks, kas ražo pienu Tarvastu apgabalā, Kalle Nukka, diezgan asi komentēja šo cenu samazinājumu. "Lai pārdotu sviestu par tādu cenu, ir jāiegūst piens par velti vai kādam kombinātam jābūt sajukušam un jāizsniedz savi produkti gandrīz par brīvu. Lai izgatavotu vienu kilogramu sviesta, nepieciešami divdesmit kilogrami piena. Cipari nekādi nesakrīt pozitīvā virzienā," teica Kalle Nukka.
Lietuvas iepircējs šobrīd piedāvā viņam 45 centus par piena kilogramu.
"Pasakas par to, ka tik zema sviesta cena ir saistīta ar cenu kritumu pasaules tirgū, var stāstīt vecmāmiņai. Ja kāds produkts tiek pārdots zem pašizmaksas, var izdomāt jebkādas pasakas, bet tas nav reāls izskaidrojums. Jautājums ir, kas papildus samaksā par tādu lētu sviesta cenu," viņš piebilda.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka līdz šim sviesta cena Latvijā pieauga diezgan strauji, taču šā gada sākumā veikalos tā ir krasi samazinājusies, ko apstiprina arī tirgotāji. Dažos veikalos sviesta paciņu bija iespējams iegādāties pat par 99 centiem.
Par cenu kritumu raksta arī Latvijas kaimiņzemes Igaunijas lielākie mediji, paužot pārsteigumu un secinot, ka pēc sviesta tagad būs jābrauc uz Valku.
Pēc piena produktu ražotāju teiktā, cenu izmaiņas saistītas ar globālu rūpniecības preču cenu kritumu. Jau decembrī Vācijas veikalos tika pamanītas zemākas sviesta un siera cenas, un tagad šis vilnis sasniedzis arī Latviju.
Prognozes liecina, ka piena produktu cenu kritums, visticamāk, turpināsies, ziņo Latvijas Radio.
Statistikas pārvaldes jaunākie dati rāda, ka sviesta cena mēneša laikā samazinājusies par septiņiem procentiem. Tomēr gada griezumā vidējā sviesta cena kritusies ievērojami mazāk – tikai par 0,07 procentiem. Savukārt siera "Tilzītes" cena gada laikā samazinājusies straujāk – par 1,6 procentiem.
"Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības" valdes priekšsēdētājs (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks norādīja, ka šis process Eiropā sācies jau pērnā gada nogalē un tagad atspoguļojas arī Latvijas veikalu plauktos.
"Visstraujākais cenu kritums vērojams sviestam, kura cena jau iepriekš bija salīdzinoši augsta. Taču sviests nav vienīgais produkts – veikalu plauktos redzam arī samērā zemas cenas sieriem, kas ražoti Vācijā vai Polijā," sacīja Šolks.
Cenu krituma galvenais iemesls ir pasaules mēroga piena produktu pārražošana.
"Pašlaik pasaulē ir ļoti lieli rūpniecisko piena produktu krājumi, un pienācis brīdis, kad šo produktu derīguma termiņš vairs nav tālu. Tāpēc tie tirgū tiek piedāvāti par pazeminātām cenām. Tas ir krīzes pirmais posms – pārražošana un cenu kritums," skaidroja LPCS vadītājs.
Pēc piena produktu ražotāju pārstāvju teiktā, cenas, visticamāk, turpinās kristies.
"Kopumā jā, šī tendence turpināsies, jo šobrīd lielie uzņēmumi savu produkciju pārdod par salīdzinoši zemām cenām – citas izejas vienkārši nav. Krājumi ar katru dienu noveco, derīguma termiņš tuvojas beigām, tāpēc produkcija ir jālaiž tirgū, ko uzņēmumi arī dara," skaidroja Šolks.
Visgrūtākajā situācijā patlaban atrodas Latvijas piena ražotāji, jo gatavās produkcijas cenas krītas, kamēr piena iepirkuma cenas saglabājas stabilas. LPCS novembra dati liecina, ka vidējā piena iepirkuma cena par vienu kilogramu bija aptuveni 45 centi.