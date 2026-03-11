Marts Latvijā labo siltuma rekordus: meteorologi skaidro, ko tas var nozīmēt nākotnē
Marts Latvijā šogad atnācis ar pārsteidzoši siltu laiku – termometra stabiņš vietām pakāpies krietni virs ierastajām agrā pavasara temperatūrām. Daudzi jau steidz baudīt pirmās pavasara dienas, taču rodas jautājums – kāpēc šogad siltums ieradies tik agri?
Pirmdien Latvijā fiksēts tika jauns siltuma rekords. Līdz plkst. 14 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +14,7 grādi Kolkā, un tas ir jauns 9. marta nacionālais siltuma rekords.
Vietējais siltuma rekords līdz diviem dienā bija pārspēts vēl sešās novērojumu stacijās. Gaisa temperatūra turpina paaugstināties. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta šajā datumā, bija +13,7 grādi pirms gada Rucavā. Divos dienā gaisa temperatūra Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā bija no +5..+7 grādiem Liepājā, Ventspilī, Ainažos un Bauskā līdz +14 grādiem Kolkā un Mērsragā.
Arī otrdien četrās novērojumu stacijās labots marta pirmās dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Tas liek vaicāt, cik neierasta šāda temperatūra marta sākumā ir Latvijā un kādi apstākļi to veicinājuši.
Kā Jauns.lv skaidro LVĢMC Prognožu un Klimata daļa, Latvijas teritorijā +15 grādi marta sākumā nav ierasta parādība. Agrākie +15 grādi tika sasniegti vien 1989. gada 26. februārī, kad Rucavā diennakts maksimālā gaisa temperatūra bija +15,0 grādi un Liepājā +15,5 grādi. Otrie agrākie +15 grādi tika sasniegti pagājušajā gadā 6. martā Daugavpilī (+15,5 grādi). Savukārt 9. martā sasniegta +15 grādu robeža ierindotos 3. vietā.
Kopumā klimata pārmaiņu rezultātā Latvijas teritorijā gaisa temperatūras līdz šim ir augušas, kā arī tās turpinās pieaugt nākotnē, skaidro eksperti.
“Pagājušās nedēļas otrajā pusē teritorijā virs Baltijas līdz ar silto atmosfēras fronti ieplūda ļoti silta gaisa masa, kas nu jau aptver teju visu Eiropu. Tajā pašā laikā virs Eiropas centrālās – austrumu daļas nostabilizējās plašs anticiklons, kas veicināja debesu skaidrošanos un kavēja citu sinoptisko veidojumu (ciklonu, atmosfēras fronšu) atceļošanu uz mūsu reģionu. Ņemot vērā, ka marta mēnesī saules spīdēšanas ilgums un staru krišanas leņķis nosaka jau krietni lielāku saņemto saules enerģijas daudzumu nekā ziemas mēnešos, nav nekas ļoti neparasts, ka termometra stabiņš šajos sinoptiskajos apstākļos pietuvojās +15 grādu atzīmei,” pauž LVĢMC eksperti.
Savukārt, skaidrajās un vēl pietiekami garajās naktīs zeme ievērojami atdzisa un daudzviet veidojās neliels līdz mērens sals. Līdz nedēļas otrajai pusei, kad mākoņu daudzums Latvijā palielināsies, laika apstākļi saglabāsies līdzīgi.