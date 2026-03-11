Bez sertifikāta - tikai stažieris: Latvijā stājušies spēkā jauni noteikumi vairākām ārstniecības personām
Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas stājas spēkā 2026. gada 1. martā, ārstniecības personām, kas nav iegūtas attiecīgās sertifikācijas vai kurām ir bijis sertifikāts, bet tas nav spēkā, būs jāstrādā stažieru statusā, informē Veselības inspekcija.
Šīs izmaiņas attieksies uz vairākiem ārstniecības speciālistiem, piemēram, vecmātēm, masieriem, fizioterapeitiem, uztura speciālistiem, zobu higiēnistiem, podologiem, radiologiem un citiem.
Pēc izmaiņām normatīvajos aktos, šie speciālisti ārstniecības iestādēs varēs strādāt tikai kā stažieri un būs jāstrādā sertificētas ārstniecības personas vadībā, kam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgajā specialitātē. Tāpat tiek noteikts, ka ārstniecības persona, kas nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu vai ir zaudējusi sertifikātu, varēs strādāt stažiera statusā ne ilgāk kā piecus gadus, skaitot summāri.
Šīs izmaiņas ir norādītas Ministru kabineta 2024. gada 24. septembra noteikumos Nr. 617, kas nosaka ārstniecības personu un studējošo kompetenci un zināšanu apjomu ārstniecībā. Vēršot uzmanību uz jauniem nosacījumiem, Veselības inspekcija aicina ārstniecības personas ievērot minētos ierobežojumus un noteikumus, lai nodrošinātu atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un atbildību ārstniecībā.
Tādējādi no 2026. gada 1. marta jebkurai ārstniecības personai, kurai nav spēkā esoša sertifikāta, būs jāstrādā kā stažierim, līdz tiks iegūts nepieciešamais sertifikāts un profesionālā atbildība.