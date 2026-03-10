Pasaulē
Vakar 23:59
Šausmas Šveicē: sadeg autobuss, ir bojāgājušie. Iespējams, autobusā kāds vīrietis pats sevi aizdedzināja. VIDEO
Vismaz seši cilvēki ir gājuši bojā un vairāki ir ievainoti briesmīgā ugunsgrēkā autobusā Šveices rietumu pilsētā Kercerā.
Aculiecinieki vietējos medijos apgalvojuši, ka traģēdiju izraisījis kāds vīrietis, kurš autobusā sevi aplējis ar benzīnu un aizdedzinājis, taču policijas pārstāve paziņoja, ka nevar šādu informāciju apstiprināt.
Traģēdija notika ap plkst. 18.25 pēc vietējā laika (19.25 pēc Latvijas laika) Freiburgas kantonā. Vairāku metru augstās liesmas ātri pārņēma autobusu, kas pilnībā sadega.
Policija norobežojusi traģēdijas vietu, glābšanas operācijā un postažas likvidēšanā iesaistīts arī helikopters.