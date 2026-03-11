Valodnieki ir izstrādājuši jaunu apzīmējumu vārdam "supersets"
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (LZA TK) vienojusies, ka angļu valodas terminu "supersets", kas apzīmē intensīvu darba sesiju, latviešu valodā ieteicami būtu apzīmēt ar terminu "intensīva darbsesija".
Komisijas priekšsēdētājs Māris Baltiņš skaidroja, ka ar terminu "supersets" šajā gadījumā saprotama darba organizācijas forma, kurā paredzēts intensīvs darbs aptuveni 90 minūšu garumā ar noteiktām pauzēm. Viņš norādīja, ka tiešs aizguvums "supersets" latviešu valodā nebūtu īpaši piemērots.
Komisijas locekļi skaidroja, ka jēdziens raksturo darba intensitāti un koncentrēšanās pakāpi, kad persona īsā laikā ļoti intensīvi un fokusēti risina konkrētu jautājumu vai problēmu, īpašu uzsvaru liekot uz prāta koncentrāciju un uzmanības noturēšanu.
Sākotnēji tika apspriesti arī citi iespējamie varianti, piemēram, "koncentrētas uzmanības darba posms", "koncentrētas uzmanības darba posma metode" vai "koncentrēta darba sesija". Diskusijā izskanēja arī jautājums, vai šāds princips nav līdzīgs intervālu pieejai, kas sastopama dažādās jomās ar atšķirīgiem nosaukumiem.
Tāpat tika apspriests, vai piemērotāks apzīmējums būtu "koncentrēta" vai "intensīva" darbsesija. Komisija secināja, ka precīzāk jēdzienu raksturo apzīmējums "intensīva". Diskusijas noslēgumā LZA Terminoloģijas komisija vienojās apstiprināt terminu "intensīva darbsesija".