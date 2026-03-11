Latvijas – Čehijas biznesa forums
Latvijas un Čehijas uzņēmēji apspriež sadarbību aizsardzībā un biotehnoloģijās
Rīgā aizvadīts Latvijas–Čehijas biznesa forums “Partnerības aizsardzības un drošības jomā, un biotehnoloģijās”, kurā nozares profesionāļi pulcējās, lai apspriestu abu valstu sadarbību aizsardzības un drošības tehnoloģiju, kā arī biotehnoloģiju un inovāciju jomās.
Forumu atklāja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Čehijas Republikas prezidents Petrs Pavels, bet uzrunas sniedza arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, aizsardzības ministrs Andris Sprūds un Čehijas Tirdzniecības kameras viceprezidents Radeks Jakubskis.
Programmā tika iekļautas abu valstu institūciju prezentācijas par sadarbības potenciālu, kā arī divas tematiskas paneļdiskusijas. Pirmajā eksperti diskutēja par nākotnes inovācijām aizsardzības un drošības tehnoloģiju jomā, īpašu uzmanību pievēršot divējāda lietojuma tehnoloģijām un inovāciju ieviešanai drošības sektorā. Bet otrajā paneļdiskusijā tika analizēta inovāciju komercializācija biotehnoloģijās.
“Latviju un Čehiju vieno līdzīga izpratne par drošību, inovāciju un ekonomikas attīstību. Aizsardzības tehnoloģijas, divējāda lietojuma inovācijas un biotehnoloģijas ir jomas, kurās mūsu uzņēmumi un pētniecības institūcijas var veidot ciešu un praktisku sadarbību. Šāds biznesa forums ir svarīgs solis, lai veidotu jaunus partnerības projektus, stiprinātu Eiropas tehnoloģisko kapacitāti un radītu augstas pievienotās vērtības produktus starptautiskajos tirgos,” uzsver Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
“Latvijas un Čehijas uzņēmumu un pētniecības institūciju sadarbībai ir liels potenciāls tieši zināšanu ietilpīgās nozarēs – aizsardzības tehnoloģijās, divējāda lietojuma inovācijās un biotehnoloģijās. Forums ļauj ne tikai apmainīties ar pieredzi, bet arī identificēt konkrētus projektus, kuros var apvienot zinātni, uzņēmējdarbību un starptautisku finansējumu, lai idejas pārvērstu tirgū konkurētspējīgos risinājumos.” uzsver Laura Štrovalde, LIAA direktores vietniece.
Foruma laikā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Čehijas uzņēmums “MB Pharma” parakstīja nodomu protokolu (Letter of Intent) par kopīga projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Eurostars (EUREKA) programmā 2026. gada februāra–marta uzsaukumā. Plānotais projekts fokusēts uz jaunu bakteriofāgu izpēti un izstrādi efektīvākai un personalizētai bakteriālo infekciju ārstēšanai, risinot antimikrobiālās rezistences pieaugošo izaicinājumu.
RSU Medicīnas fakultātes zinātnes prodekāns Kārlis Rācenis: “Šī līguma parakstīšana ļaus stiprināt sadarbību starp RSU un Čehijas uzņēmumu MB Pharma, veidojot ciešākas partnerattiecības pētniecībā. Tas ir pirmais solis ilgtermiņa sadarbībai, lai piesaistītu finansējumu fāgu pētniecībai, jo pēc līguma parakstīšanas jau nākamnedēļ iesniegsim projekta pieteikumu EUROSTARS projektu konkursā.”
Foruma ietvaros tika organizētas arī uzņēmēju individuālās tikšanās ar potenciālajiem partneriem, lai identificētu konkrētas sadarbības iespējas starp Latvijas un Čehijas uzņēmumiem, pētniecības institūcijām un institucionālajiem partneriem. Vienlaikus notika arī institucionālās sarunas, tostarp starp Latvijas un Čehijas tirdzniecības kamerām, par turpmākajiem sadarbības virzieniem.
Šodien delegācijas programmu papildinās vizītes pie Latvijas uzņēmumiem un pētniecības institūcijām aizsardzības tehnoloģiju un biotehnoloģiju jomā, tostarp “Redwire Defence Tech (Edge Autonomy)”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, “Tet”, “VR Cars”, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Stradiņa universitātes slimnīcā, lai iepazītos ar Latvijas inovāciju ekosistēmu un tehnoloģiskajām kompetencēm.
Forums norisinās laikā, kad ekonomiskā sadarbība starp Latviju un Čehiju saglabā stabilu apjomu un potenciālu turpmākai izaugsmei. 2024. gadā Latvijas un Čehijas preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 743,5 miljonus eiro (eksports – 268,7 miljoni eiro; imports – 474,8 miljoni eiro). 2025.gada janvārī–novembrī Latvijas preču eksports uz Čehiju sasniedza 221,8 miljonus eiro (+8%), savukārt imports – 289,9 miljonus eiro (–25%), vienlaikus 2025. gada janvārī–septembrī Latvijas pakalpojumu eksports uz Čehiju sasniedza 62 miljonus eiro (+82%), bet imports – 75 miljonus eiro (+79%).
Latvijā darbojas arī 90 Čehijas kapitāla uzņēmumi – saskaņā ar 2026. gada janvāra datiem Čehija ierindojas 25. vietā pēc ārvalstu ieguldījumiem uzņēmumu pamatkapitālā, sasniedzot 41,7 miljonus eiro.