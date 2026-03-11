Kristaps Porziņģis zaudējumā aizvada rezultatīvāko spēli "Warriors" sastāvā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 17 gūtajiem punktiem, viņa pārstāvētajai Goldensteitas "Warriors" pagarinājumā ar 124:130 (30:26, 21:31, 32:32, 35:29, 6:12) piekāpjoties Čikāgas "Bulls".
Porziņģis, aizvadot trešo maču "Warriors" kreklā, laukumā bija 20 minūtes un 13 sekundes un realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un piecus soda metienus. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četri bloķēti metieni, viena kļūda un divas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4. Savā trešajā spēlē Goldensteitas rindās latvietis aizvadīja rezultatīvāko maču - pirms tam viņam 12 gūti punkti pret bijušo vienību Bostonas "Celtics", kā arī deviņi pret NBA čempioni Oklahomasitijas "Thunder". Latvijas basketbolists, Giļerme Karvalju du Santušs, Lionels Krajers un Pets Spensers mājinieku rindās ar 17 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākie, kamēr vēl 13 punktus iekrāja Dreimonds Grīns.
Spēles uzvarētājs noskaidrojās papildlaikā. Vēl pusotru sekundi līdz beigām "Warriors" atradās vadībā ar diviem punktiem, taču Dreimonda Grīna muļķīgs noteikumu pārkāpums pret Džeilenu Smitu ļāva "Bulls" panākt papildlaiku, kurā tie bija pārliecinošāki. "Warriors" piedzīvoja, kas jau 15. spēli aizvadīja bez līdera Stefena Karija, zaudēja jau trešo maču pēc kārtas un septīto pēdējos desmit.
Čikāgas komandas panākumu ar 41 punktu sekmēja lietuvietis Mats Buzelis, kuram tā bija rezultatīvākā spēle NBA karjerā. Tre Džounss guva 22 punktus, bet Džošs Gidijs maču noslēdza ar 21 punktu, 17 rezultatīvām piespēlēm un 13 atlēkušajām bumbām. "Warriors" ar 32 uzvarām un 33 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā vietā. "Bulls" ar bilanci 27-38 Austrumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.