"Rīgas zeļļi" papildlaikā salauž mājiniekus un tuvojas LBL pusfinālam
"Rīgas zeļļi" trešdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla otrajā mačā izcīnīja uzvaru papildlaikā un sērijā līdz trīs panākumiem panāca 2-0.
Ceturtdaļfināla sērijas otrajā spēlē "Rīgas zeļļi" izbraukumā ar 102:92 (20:22, 21:20, 16:17, 25:23, 20:10) pārspēja "Liepāju".
Viesu uzvaru ar 35 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām sekmēja Frenkijs Fidlers, Halils Šabazs pievienoja 16 punktus un sešas rezultatīvas piespēles, bet vēl 13 un 12 punktus guva attiecīgi Jānis Bērziņš un Kristians Anigve, kurš arī izcīnīja 11 bumbas zem groziem.
Starp liepājniekiem rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Edvards Egle, Kristians Feierbergs noslēdza maču ar 26 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, kamēr 13 punktus iekrāja Reds Martinsons un Emīls Krūmiņš.
Sērijas pirmajā mačā ar 97:69 pārāki bija "Rīgas zeļļi".
Otrā ceturtdaļfinālā, kurā cīnās "Ventspils" un "Ogre", ar 2-0 vadībā ir ventspilnieki.
Ventspils un Ogres komandas cīnās par iespēju pusfinālā tikties ar "VEF Rīga", bet "Rīgas zeļļu" un "Liepājas" pāra uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas (LIBL) čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
Abās LIBL spēlēs uzvarēja "Rīgas zeļļi", mājās ar 109:71 un viesos ar 81:79. Latvijas kausa ceturtdaļfinālā "Liepāja" uzvarēja pirmajā spēlē viesos (87:78), bet rīdzinieki revanšējās atbildes mačā (86:70).
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".