"Rīgas zeļļi" izšķirošajā spēlē zaudē "Kalev"/"Cramo" un neiekļūst pusfinālā
"Rīgas zeļļi" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla izšķirošajā, trešajā spēlē viesos zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", kas kļuva par Tartu komandas pretiniece pusfinālā.
"Rīgas zeļļi" papildlaikā zaudēja ar rezultātu 100:102 (21:24, 26:23, 22:20, 18:20, 13:15) un sērijā līdz divām uzvarām piekāpās ar 1-2.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 5,5 sekundes, Kristians Anigve pie neizšķirta rezultāta nerealizēja divus soda metienus. Pēc otrā no tiem bumba no Anrija Miškas rokām nonāca autā, taču rīdzinieku pēdējā uzbrukumā Frenkijs Fidlers nerealizēja metienu, un spēle turpinājās papildlaikā.
Tajā rezultatīvs bija mājinieku aizsargs Severi Kaukiainens, pateicoties kura precīzajiem metieniem tallinieši ieguva vadību un neizlaida to no rokām.
Rīdziniekiem ar 25 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām bumbām izcēlās Fidlers, 18 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Halils Šabazs, 15 punkti bija Anigvem, 13 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Deniss Lukašovs.
Uzvarētājiem ar 22 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Hugo Toms, 20 punkti, trīs atlēkušās bumbas un labākais +/- rādītājs komandā (+9) bija Miškam. Iļja Kurucs guva trīs punktus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas un tika pie sliktākā +/- rādītāja (-11) Tallinas komandas rindās.
Rīdzinieki piektdien ceturtdaļfināla pirmajā mačā viesos bija pārāki ar 83:69, bet pirmdien Latvijā notikušajā mačā ar rezultātu 93:86 uzvarēja tallinieši.
Pusfinālā "Kalev"/"Cramo" tiksies ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienību, kas sērijā ar 2-0 bija pārāka pār Pērnavas "Transcom".
Otrā pusfinālā spēkosies "VEF Rīga" ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību. Rīdzinieki ceturtdaļfinālā ar 2-1 uzvarēja "Ventspili", bet valmierieši ar 2-0 bija pārāki pār Tallinas "TalTech".
Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".