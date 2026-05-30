Džordža Lūkasa “Zvaigžņu kariem” aprit 49 gadi: fakti par leģendāro sāgu, ko ne katrs fans zina
Šonedēļ “Zvaigžņu kari” svin īpašu jubileju — aprit 49 gadi kopš brīža, kad pirmā filma nonāca uz lielā ekrāna un aizsāka vienu no ietekmīgākajām kino franšīzēm pasaulē. Kamēr fani jau raugās uz nākamā gada lielo 50 gadu jubileju, arvien lielāka uzmanība pievērsta arī nākamajai filmai “Zvaigžņu kari: Starfighter”, kas sola franšīzi aizvest virzienā, kādu tā nav piedzīvojusi kopš pašiem pirmsākumiem.
Šobrīd “Zvaigžņu karu” filmu sērijā ir deviņas galvenās epizodes, kā arī trīs patstāvīgas filmas, un vēl vairāki projekti ir ceļā. Kopš 2012. gadā “Disney” par vairāk nekā četriem miljardiem dolāru iegādājās “Lucasfilm”, franšīze paplašinājusies arī televīzijā — tapuši vairāki seriāli, tostarp “Emmy” balvu ieguvušais “Mandalorietis”, kā arī neskaitāmas preces un pat īpaša “Zvaigžņu karu” zona “Disney” atrakciju parkos.
Tomēr Džordža Lūkasa sākotnējā iecere bija daudz vienkāršāka un reizē ambiciozāka — dot skatītājiem iespēju aizbēgt tālā, eksotiskā pasaulē, kur iztēlei nav robežu. “Iemesls, kāpēc es veidoju “Zvaigžņu karus”, ir tāds, ka vēlos jauniešiem dot kaut kādu tālu, eksotisku vidi, kurā viņu iztēlei skraidīt apkārt,” Lūkass 1976. gadā sacīja laikrakstam “The New York Times”. “Man ir ļoti svarīgi ieinteresēt bērnus kosmosa izpētē. Es gribu, lai viņi to vēlētos. Es gribu, lai viņi spētu pacelties pāri šā brīža pamata muļķībām... Savā ziņā tā ir mūsu vienīgā cerība.”
Tieši šī vēlme paplašināt skatītāju iztēli atkal kļuvusi aktuāla, jo “Zvaigžņu kari” gatavojas jaunai kino nodaļai. Lai gan franšīze pēdējos gados aktīvi dzīvojusi straumēšanas platformās, tās lielā atgriešanās uz kinoteātru ekrāniem tiek saistīta ar filmu “Zvaigžņu kari: Starfighter”. Tā jau tagad tiek izcelta kā projekts, kas varētu sāgai piešķirt svaigu elpu.
Atšķirībā no daudziem iepriekšējiem “Zvaigžņu karu” projektiem “Starfighter” nebūs cieši piesaistīta Skaivokeru sāgai vai labi zināmiem varoņiem. Filmas darbība risināsies piecus gadus pēc “Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana” notikumiem, un tā tiek raksturota kā patstāvīgs stāsts. Galveno lomu atveidos Raiens Goslings — viņš spēlēs pilotu, kuram jānogādā drošībā bērns, kuru atveidos Flinns Grejs.
Lai gan filmā, visticamāk, netrūks pazīstamu franšīzes elementu, tostarp gaismas zobenu cīņu un Spēka klātbūtnes, tās lielākais trumpis varētu būt tieši jaunums. Skatītājiem nebūs jāpaļaujas uz sarežģītu priekšvēsturi vai iepriekšējo seriālu notikumiem — “Starfighter” sola pavisam jaunu piedzīvojumu tālā, tālā galaktikā.
“Zvaigžņu kari: Starfighter” kinoteātros nonāks 2027. gada 27. maijā — tieši 50 gadus pēc oriģinālās filmas pirmizrādes.
Gaidot jauno filmu un franšīzes pusgadsimta jubileju, ir īstais brīdis atskatīties arī uz pašas sāgas aizkulisēm — lūk, 12 mazzināmi fakti par slaveno franšīzi: