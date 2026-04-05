"Rīgas zeļļi" Eiropas Ziemeļu basketbola līgas ceturtdaļfināla pirmajā mačā zaudē ar viena punkta starpību
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" svētdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) ceturtdaļfināla pirmajā mačā mājās ar rezultātu 80:81 (23:25, 19:11, 24:24, 14:21) zaudēja Rumānijas vienībai "Voluntari".
Atbildes mačs Rumānijā norisināsies 9. aprīlī. Uzvarētāji divu spēļu summā nodrošinās vietu pusfinālā.
Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, Latvijas komanda bija vadībā ar 80:76. Pusminūti pirms pamatlaika beigām Lī Skiners ar tālmetienu pietuvināja pretiniekus rezultātā, bet sekundi pirms beigu signāla viesiem uzvaru izrāva Maikls Kofijs.
"Rīgas zeļļiem" ar 19 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Frenkijs Fidlers, 14 punktus guva Rolands Šulcs, 12 punkti bija Halilam Šabazam, bet desmit punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja Kristians Anigve.
Pretiniekiem 21 punktu guva Skiners, 19 pievienoja Kodi Džastiss, bet 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Solomanam Jangam.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "Rīgas zeļļi" viesos ar 101:94 pārspēja Dāvja Geka pārstāvēto Seidarkrokuras "Tindastoll" no Islandes. "Voluntari" astotdaļfinālā ar 99:74 mājās apspēlēja Bratislavas "Slovan".
Rīdzinieki ar piecām uzvarām astoņās spēlēs pamatturnīru noslēdza 11. pozīcijā, kamēr "Voluntari" ar septiņiem panākumiem ieņēma trešo vietu.
Pusfinālu jau sasniegušas Veisenfelsas MBC no Vācijas, Polijas vienība Varšavas "Dziki" un Horvātijas klubs Zagrebas "Dinamo".
Jau ziņots, ka astotdaļfinālu nepārvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA), kas viesos ar 84:97 piekāpās Varšavas "Dziki".
26 komandas no 17 valstīm tika izlozētas trīs deviņu komandu grupās un līdz februāra vidum aizvadīja apļa turnīru ar pārējām grupas komandām - pa četrām mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļuva 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".