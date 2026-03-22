“Rīgas zeļļiem” neizdodas pielikt punktu sērijai; viss izšķirsies Tallinā
"Rīgas zeļļi" svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla sērijas otrajā mačā zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", kas sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1.
Rīdzinieki mājās zaudēja ar rezultātu 86:93 (21:27, 22:26, 23:17, 20:23).
Uzvarētāja šajā pārī tiks noskaidrota trešdien Tallinā.
"Rīgas zeļļu" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu, četrām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Frenkijs Fidlers, 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Rodijam Mačoham, 13 punktus guva Rolands Šulcs, bet pa 12 iemeta Roberts Bērziņš un Halils Šabazs.
Talliniešiem 22 punkti, septiņas rezultatīvas piespēles un četras atlēkušās bumbas bija Mertam Rozentālam. Anrijs Miška 18 minūtēs guva sešus punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas, bet Iļjam Kurucam nepilnās 16 minūtēs bija trīs punkti, piecas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
Rīdzinieki piektdien ceturtdaļfināla pirmajā mačā viesos bija pārāki ar 83:69, sērijā līdz divām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Uzvarētāja spēkosies ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vai Pērnavas "Transcom" pāra uzvarētāju. Pirmajā sērijas mačā ar 80:71 uzvarēja Tartu basketbolisti.
Jau ziņots, ka pirms tam "Ventspils" mājās uzvarēja ar 72:69 (23:18, 11:24, 23:15, 15:12) un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1. Izšķirošā spēle notiks otrdien Rīgā.
Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".