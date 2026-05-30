Putins piešķir miljardus dzīves pagarināšanas programmām: mini cūciņām un orgānu bioprintēšanai
Krievija iegulda miljardus dolāru ilgmūžības pētījumos, tostarp orgānu bioprintēšanā, ģenētiskajā inženierijā un audu audzēšanas eksperimentos ar dzīvniekiem.
Tiecoties pēc ilgmūžības, Putins ir uzsācis vairāku miljardu dolāru vērtu dzīves pagarināšanas projektu, kas ietver gēnu terapiju, 3D audu bioprintēšanu un orgānu audzēšanu dzīvniekiem, ziņo "The Wall Street Journal".
Novecojošais Krievijas prezidents ilgmūžības pētījumus ir pasludinājis par prioritāru valsts projektu, piešķirot tiem aptuveni 26 miljardus dolāru 2024. gadā oficiāli uzsāktās programmas "Jauno veselības saglabāšanas tehnoloģiju" ietvaros. Publikācija vēsta, tā ir liela mēroga zinātniska iniciatīva, ko pārrauga Krievijas diktatora vecākā meita Marija Voroncova un Kurčatova institūta vadītājs Mihails Kovaļčuks.
Programma ietver gēnu terapijas metožu izstrādi novecošanās palēnināšanai, 3D audu bioprintēšanas tehnoloģiju un eksperimentus ar cilvēka orgānu audzēšanu mini cūkās ar potenciālu izmantošanu transplantācijā. 2025. gadā Pekinā mikrofoni ierakstīja sarunu starp Putinu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu par orgānu transplantāciju kā veidu, kā pagarināt dzīvi.
Putins ierosināja, ka orgānu transplantācijas varētu novest pie nemirstības, sakot: “Cilvēka orgānus var nepārtraukti transplantēt. Jo ilgāk tu dzīvo, jo jaunāks vari kļūt, un pat sasniegt nemirstību.” Sji atbildēja: “Daži prognozē, ka šajā gadsimtā cilvēki varētu dzīvot līdz 150 gadiem.”
Šķita, ka tā ir dīvaina repliku apmaiņa starp novecojošiem autoritāriem līderiem, taču patiesībā Putins būtībā aprakstīja jau esošu Kremļa projektu. Saskaņā ar publikāciju, Krievijas amatpersonas sagaida, ka programma līdz 2030. gadam "glābs" līdz pat 175 000 cilvēku.
Krievijas prezidents jau sen ir noraizējies par novecošanās un veselības problēmām. Covid-19 pandēmijas laikā viņš noteica stingrus izolācijas un dezinfekcijas pasākumus visiem apmeklētājiem.