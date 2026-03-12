"Rīgas zeļļi" ar varenu ceturto ceturtdaļu sasniedz ENBL ceturtdaļfinālu, kur pretī stāsies čempioni
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā pieveica Dāvja Geka pārstāvēto Seidarkrokuras "Tindastoll" no Islandes un sasniedza ceturtdaļfinālu.
Rīdzinieki viesos uzvarēja ar 101:94 (20:19, 30:26, 27:29, 24:10). Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 20 punktiem bija Frenkijs Fīdlers, bet 19 punktus guva Jānis Bērziņš un Ronalds Šulcs. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Taivo Badmusa 27 gūtie punkti. Panākumu "Zeļļi" izcīnīja spēles noslēdzošajā ceturtdaļā.
Rīdzinieki ar piecām uzvarām astoņās spēlēs pamatturnīru noslēdza 11. pozīcijā, kamēr "Tindastoll" ar bilanci 6-2 ieņēma sesto vietu. Ceturtdaļfinālā, kurā uzvarētājs tiks noskaidrots divu maču summā, rīdzinieki tiksies ar Rumānijas vienību "Voluntari", kas regulārajā čempionātā ieņēma trešo vietu. "Voluntari" ir esošā ENBL čempione.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā astotdaļfinālu nepārvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA), kas viesos ar 84:97 piekāpās Varšavas "Dziki".
26 komandas no 17 valstīm tika izlozētas trīs deviņu komandu grupās un līdz februāra vidum aizvadīja apļa turnīru ar pārējām grupas komandām - pa četrām mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļuva 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".