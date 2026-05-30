Atceries viņu? 90. gadu romantisko komēdiju zvaigzne Reičela Lī Kuka atgriezusies TV ekrānos
90. gadu beigās Reičela Lī Kuka bija viena no spilgtākajām tīņu kino sejām — viņas vārds saistījās ar Holivudas romantiskajām komēdijām, ikoniskām lomām un veselas paaudzes nostalģiju. Tagad, vairākas desmitgades pēc slavas virsotnes filmā “She’s All That”, aktrise atgriezusies televīzijā.
Televīzijas un kino zvaigzne, kas pazīstama ar filmu “She’s All That”, slavas virsotnē nonāca 1999. gadā, kad atveidoja Leiniju Bogsu populārajā tīņu romantiskajā komēdijā. Kopš tā laika viņa filmējusies daudzās filmās un piedzīvojusi arī sarežģītus pavērsienus privātajā dzīvē.
Tagad Reičela atgriezusies apritē ar filmu “There She Goes”, kas brīvi balstīta viņas pašas pieredzē kā 90. gadu zvaigznei.
Lai gan Reičela kļuva pazīstama ar “She’s All That”, plašāku atpazīstamību viņa ieguva arī 1997. gadā, piedaloties ikoniskajā pret heroīnu vērstajā sabiedriskajā reklāmā “This Is Your Brain on Drugs”.
Kopš karjeras virsotnes 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā Reičela turpinājusi gan tēlot, gan producēt. Pēc tīņu filmu posma Reičela no 2012. līdz 2015. gadam filmējās seriālā “Perception”. Aktrise parādījās arī seriāla “Criminal Minds” piecpadsmitajā sezonā, pēdējās sērijās atveidojot Maksu.
Reičelai pieder pašai sava producēšanas kompānija "Ben’s Sister Productions", ko viņa nosaukusi par godu savam jaunākajam brālim. Viņa producēja filmu “Love, Guaranteed” un tajā arī filmējās. Vēlāk aktrise atgriezās franšīzē, kas viņu padarīja slavenu — 2021. gadā viņa parādījās Netflix filmā “He’s All That”, kas bija dzimumu lomās apvērsts “She’s All That” rīmeiks. Viņa strādājusi arī ar balss ierakstiem, īpaši animācijas seriālā “Robot Chicken”.
Pērn Reičela atkal pievērsās savai kinozvaigznes slavai, kad Ziemassvētku filmā atkal apvienojās ar Frediju Prinzu junioru. Reičela un Fredijs kopā filmējās “She’s All That”, bet pērn atkal satikās filmā “The Christmas Affair”.
Atgriežoties pie viņas jaunās filmas “There She Goes”, Reičela tajā atveidos galveno varoni Molliju. Filmas aprakstā teikts: “Mollija un Advajs atkal satiekas 25 gadus pēc tam, kad vidusskolā bija iemīlējušies. Šķita, ka viņiem lemts būt kopā uz visiem laikiem, taču viss beidzās brīdī, kad viņa kā pusaudžu aktrise kļuva par Holivudas zvaigzni.”
Un gluži kā šajā skumjajā stāstā par vidusskolas mīlestības beigām, arī Reičelas īstā mīlas dzīve nav bijusi viegla. Pēc šķiršanās 2019. gadā Reičela un viņas bijušais vīrs Daniels Giliss oficiāli nokārtoja laulības šķiršanu divus gadus pēc attiecību beigām. Losandželosas tiesnesis šķiršanos apstiprināja 2021. gada 10. martā.
Bijušajam pārim ir divi bērni: 11 gadus vecais dēls Teodors un 12 gadus vecā meita Šarlote.
Reičela 2020. gada septembrī atklāja, ka viņai ir jauns draugs — nedaudz vairāk nekā gadu pēc šķiršanās no Daniela. Pagājušajā vasarā viņa, šķiet, apstiprināja attiecības ar jaunu partneri — aktieri Brendonu Rautu.
Jūlijā pāris tika manīts Losandželosā pēc kino randiņa, sadevušies rokās un smaidot. Dažus mēnešus vēlāk, novembrī, viņi kā pāris pirmo reizi izgāja uz sarkanā paklāja St. Jude Evening of Hope labdarības pasākumā.