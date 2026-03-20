"Rīgas zeļļi" izslēgšanas turnīra pirmajā mačā pārspēj "Kalev"/"Cramo"
"Rīgas zeļļi" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā ar 83:69 (16:21, 18:16, 26:18, 23:14) pārspēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", un sērijā līdz divām uzvarām ar 1-0 izvirzījās vadībā.
Uzvarētājiem ar 26 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm un trīs pārtvertām bumbām izcēlās Frenkijs Fidlers, 15 punktus guva Roberts Bērziņš, bet 13 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Kristianam Anigvem.
Pretiniekiem 18 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Hugo Tomam. No latviešiem Anrijs Miška guva desmit punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Iļja Kurucs šajos statistikas rādītājos iekrāja 4+3, abiem spēlējot attiecīgi nepilnas 15 un 14 minūtes.
Pusfinālā iekļūs komanda, kura sērijā uzvarēs divās spēlēs. "Rīgas zeļļu" un "Kalev"/"Cramo" pāra uzvarētāja spēkosies ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vai Pērnavas "Transcom", šo komandu pirmajā mačā ar 80:71 uzvarot Tartu basketbolistiem.
Oktobrī Tallinā notikušajā spēlē ar 100:72 uzvarēja "Rīgas zeļļi", bet februārī Rīgā ar 92:70 pārāki bija tallinieši.
Pārējās ceturtdaļfināla sērijās "VEF Rīga" ir vadībā ar 1-0 pret "Ventspili", bet "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pirmajā mačā uzvarēja Tallinas "TalTech". Šo dueļu uzvarētājas savā starpā tiksies pusfinālā. Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".