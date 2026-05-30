Sabiedrība
Šodien 08:27
Sestdien gaidāmi vasarīgi laikapstākļi
Sestdien gaiss iesils līdz +21 grādam, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +16...+21 grādu robežās, bet austrumu rajonos un piekrastē +12...+17 grādu.
Dienā mākoņu būs maz. Austrumu rajonos to būs vairāk, kur arī brīžiem līs.
Saglabāsies lēns vējš.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts.
Rīgā diena būs saulaina un sausa. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +17…+19 grādiem.