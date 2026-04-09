Pēdējās ceturtdaļas bedre... "Rīgas zeļļi" zaudē atbildes mačā Rumānijā un neiekļūst ENBL finālčetrinieka turnīrā
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" ceturtdien zaudēja atbildes mačā un neiekļuva Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) finālčetrinieka turnīrā. Ceturtdaļfināla atbildes spēlē "Rīgas zeļļi" viesos ar 91:96 (27:28, 25:21, 23:20, 16:27) piekāpās Rumānijas vienībai "Voluntari", divu maču summā zaudējot ar 171:177.
Latvijas komandā Frenkijs Fidlers izcēlās ar 26 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, 22 punktus, sešas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas iekrāja Halils Šabazs, kamēr vēl 16 punktus un astoņas bumbas zem groziem pievienoja Jānis Bērziņš.
Mājinieku panākumu ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja
Trešās ceturtdaļas izskaņā "Rīgas zeļļiem" izdevās iekrāt desmit punktu pārsvaru, taču turpinājumā mājiniekiem izdevās atspēlēt un pēc ilgāka pārtraukuma ceturtās ceturtdaļas vidū izvirzīties vadībā.
26 sekundes līdz pamatlaika beigām rīdzinieku deficīts bija trīs punkti, un nākamajā uzbrukumā divus neprecīzus metienus izpildīja Fidlers. Turpinājumā mājinieki realizēja divus soda metienus, kas ļāva palielināt pārsvaru līdz pieciem punktiem, "Voluntari" nosargājot panākumu atlikušajās sekundēs.
Svētdien Rīgā notikušajā spēlē Latvijas komanda zaudēja ar rezultātu 80:81.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "Rīgas zeļļi" viesos ar 101:94 pārspēja Dāvja Geka pārstāvēto Seidarkrokuras "Tindastoll" no Islandes. "Voluntari" astotdaļfinālā ar 99:74 mājās apspēlēja Bratislavas "Slovan".
Rīdzinieki ar piecām uzvarām astoņās spēlēs pamatturnīru noslēdza 11. pozīcijā, kamēr "Voluntari" ar septiņiem panākumiem ieņēma trešo vietu.
Pusfinālu jau sasniegušas Veisenfelsas MBC no Vācijas, Polijas vienība Varšavas "Dziki" un Horvātijas klubs Zagrebas "Dinamo". Finālčetrinieka turnīrs notiks Veisenfelsā 22. un 23. aprīlī.
Jau ziņots, ka astotdaļfinālu nepārvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA), kas viesos ar 84:97 piekāpās Varšavas "Dziki".
26 komandas no 17 valstīm tika izlozētas trīs deviņu komandu grupās un līdz februāra vidum aizvadīja apļa turnīru ar pārējām grupas komandām - pa četrām mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļuva 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".