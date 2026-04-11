"Rīgas zeļļi" ar pārliecinošu uzvaru pār "Liepāju" sāk LBL ceturtdaļfinālu
"Rīgas zeļļi" sestdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā pārliecinoši uzvarēja "Liepāju".
Rīdzinieki mājās bija pārāki ar rezultātu 97:69 (27:21, 18:10, 28:14, 24:24) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Uzvarētājiem vismaz astoņus punktus guva desmit no 11 spēlētājiem, kuri devās laukumā. Ar 13 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Frenkijs Fidlers, bet 12 punktus guva Jānis Bērziņš.
Liepājniekiem 16 punkti un četras rezultatīvas piespēles bija Edvardam Eglem, bet pa 12 punktiem guva Emīls Krūmiņš un Kristians Feierbergs, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.
Pirms tam sestdien "Ventspils" mājās ar 92:79 (23:24, 19:22, 26:18, 25:15) pārspēja "Ogri" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Ventspils un Ogres komandas cīnās par iespēju pusfinālā tikties ar "VEF Rīga", bet "Rīgas zeļļu" un "Liepājas" pāra uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
Izslēgšanas turnīrā neiekļuva "Latvijas Universitāte".
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".