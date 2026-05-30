Cik mums izmaksājusi aizgājusī valdība, un kurš ministrs bija atalgotākais?
Maija vidū demisionējušās Latvijas valdības vadītājai un 14 ministru algošanai darba devējs – tātad mēs, Latvijas tauta, – pērn iztērējis 2,146 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka 15 cilvēku nodrošināšanai ar dienišķo iztiku esam tērējuši tikpat daudz, cik kāda Latvijas maza novada Sociālā dienesta gada budžets.
Pērn visnovērtētākie ministri Latvijas valdībā bija no "Zaļo un zemnieku savienības". Proporcionāli sadalot visu ministru algu un to sadalot pēc partiju piederības, iznāk, ka zaļzemnieku ministrs pērn saņēmis par tūkstoti vairāk nekā vienotībnieku ministrs vai par 700 eiro vairāk nekā progresīvo ministrs. Te gan jāteic, ka ministra makam tā ir tikai tāda nenozīmīga sīknauda, jo viņu gada alga ir ap 115 000 eiro.
Kā aplēsis žurnāls "Kas Jauns", visi ministri kopā gada laikā uz papīra saņēmuši 1 736 666,20 eiro, bet darba devējam viņu algošana izmaksājusi vairāk, jo par katru kadru jāmaksā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas standarta gadījumā ir 23,59 procenti. Un, ja kādam ministram nav īpašu atvieglojumu, tad pie šīs summas vēl jāpierēķina 409 679,56, kas kopā veido 2 146 345,76 eiro.