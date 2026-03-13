"Rīgas zeļļi" pamatturnīra pirmspēdējā spēlē pārpēj Keilas "Coolbet"
"Rīgas zeļļi" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīra pirmspēdējā spēlē viesos ar rezultātu 102:88 (23:15, 25:20, 26:25, 28:28) pārspēja Keilas "Coolbet" komandu.
Rīdziniekiem ar 28 punktiem izcēlās Frenkijs Fidlers, 17 punktus guva Jānis Bērziņš, 15 punktus pievienoja Rolands Šulcs, 12 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Robertam Bērziņam, bet sešus punktus guva un 12 bumbas zem groziem izcīnīja Kristians Anigve. Mājiniekiem 32 punktus guva Marko Maletičs.
Rīgas vienība ar 19 uzvarām 25 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, kamēr Keilas komanda ar trīs panākumiem un 25 neveiksmēm atrodas pēdējā pozīcijā 14 komandu konkurencē. Sezonas pirmajā savstarpējā mačā "Rīgas zeļļi" savā laukumā "Coolbet" pieveica ar 93:84.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".