Ja viss krīt ārā no rokām, iespējams, tev ir šī slimība
Ja esi ievērojis, ka tev viss krīt no rokām, kā 80. gados Meitenes blēņu dziesmā dziedāja grupa Corpus, tomēr tas nav neveiklības un uztraukumu, bet gan sāpju dēļ, visticamāk, piemeklējis karpālā kanāla sindroms. Sāpes un tirpšana rokās ir tipiskākie simptomi. Kā šo saslimšanu diagnosticē un ārstē, žurnālam "100 Labi Padomi" stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neirologs, neirofiziologs Staņislavs Mironovs.
Karpālā kanāla sindroms ir plaukstas locītavas vidusnerva saspiedums. Šis kanāls ir ļoti šaurs, tajā atrodas saites, starp tām – nervs. Ja ilgstošas un pārāk lielas slodzes rezultātā saites pietūkst, tās sāk spiest nervu. Visbiežāk no karpālā kanāla sindroma cieš cilvēki, kuri intensīvi strādā monotonu darbu, – šuvējas, adītājas, pakotāji un citi. Ierasts domāt, ka karpālā kanāla sindromu izraisa darbs pie datora. Tā ir taisnība, tomēr mūsdienās datoru klaviatūras un peles ir pietiekami ergonomiskas, un lielākoties pacientiem ir vēl kāds slimību provocējošs faktors, piemēram, cilvēks vakaros strādā dārzā vai ada. Turklāt tiem, kas strādā ar datoru, karpālā kanāla sindroms visbiežāk nav tik smags kā fiziska darba darītājiem.
Saslimšanu provocē arī dažādas piespiedu pozas, piemēram, braukšana ar velosipēdu, kas rada lielu slodzi plaukstas locītavām. Dažkārt cilvēki mēdz miegā salocīt locītavu ārkārtīgi neērtā pozīcijā vai arī guļ uz rokas.
Dažādu hronisku slimību pacientiem karpālā kanāla sindroms mēdz attīstīties biežāk. Riska grupā ir cukura diabēta pacienti, jo vielmaiņas traucējumu dēļ ātrāk bojājas nervi. Pat īslaicīga neērta poza cilvēkam ar cukura diabētu var izraisīt nerva saspiedumu daudz ātrāk nekā veselam cilvēkam. Karpālā kanāla sindromu var provocēt dažādas autoimūnas saslimšanas, piemēram, reimatoīdais artrīts, kā rezultātā veidojas cīpslu iekaisums, kas saspiež nervu.
Interesanti, ka sievietēm karpālā kanāla sindroms ir četras reizes biežāk. Riska faktors tā attīstībai ir grūtniecība, jo grūtniecēm organismā ātrāk veidojas tūska. Turklāt pēc bērna piedzimšanas sievietes rokām ir liela slodze, nēsājot mazuli, un tas situāciju vēl vairāk pasliktina. Arī autoimūnas saslimšanas sievietēm atklāj biežāk nekā vīriešiem.
Visu rakstu, kur speciāliste stāsta, ko šādā situācijā darīt un vai var iztikt bez operācijas, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 4. jūnija pieejams preses tirdzniecības vietās un zurnali.lv.