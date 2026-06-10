Lietuvā savs “Kariņa lidojumu” skandāls: premjere uz valsts rēķina ceļojusi ar ģimeni
Lietuvā uzliesmojis politisks skandāls, kas zināmā mērā atgādina Latvijā plaši apspriesto bijušā premjera Krišjāņa Kariņa speciālo avioreisu lietu. Šoreiz uzmanības centrā nonākusi Lietuvas premjere Inga Ruginiene – ētikas uzraugi secinājuši, ka viņa rupji pārkāpusi likumu, parakstot rīkojumus, ar kuriem valsts apmaksātos ārvalstu braucienos uz Itāliju un Vatikānu iekļāvusi savus ģimenes locekļus.
Galvenā dienesta ētikas komisija (VTEK) otrdien paziņoja, ka valdības vadītāja “rupji pārkāpusi” likumu par publisko un privāto interešu saskaņošanu, jo pati apstiprinājusi delegācijas, kurās bija iekļauti viņas ģimenes locekļi.
"Parakstot rīkojumus par tuvu radinieku iekļaušanu delegācijās, premjerministre nonāca klasiskā interešu konflikta situācijā," žurnālistiem teica VTEK priekšsēdētājs Ģedimins Sakalausks.
“Komisija vērtēja divus viņas lēmumus, proti, gadījumus, kad viņa parakstīja rīkojumus. Parakstot rīkojumus, ar kuriem delegācijās tika iekļautas viņai tuvas personas, tas ir, ģimenes locekļi, viņa nonāca klasiskā interešu konflikta situācijā. Otrs moments – viņa ļāva tuvām personām izmantot valsts finanšu līdzekļus, apmaksājot šos braucienus,” viņš sacīja.
VTEK pavasarī tika iesniegtas divas sūdzības par Ruginienes oficiālajām ārvalstu vizītēm. Viena no tām attiecās uz premjerministres braucienu uz Milānu ziemas olimpisko spēļu laikā, kur viņu pavadīja vīrs. Otra – uz vizīti Vatikānā, kur sociāldemokrātu politiķe devās kopā ar laulāto un abiem bērniem.
Marta sākumā Ruginiene kopā ar vīru Vismantu Rugini un bērniem apmeklēja Vatikānu. Brauciena izmaksas tika segtas no Valdības kancelejas līdzekļiem, un tas izraisīja plašākas diskusijas sabiedrībā.
VTEK vērtējumā šie braucieni bija saistīti ar tuvu personu privātajām interesēm. Nenorobežojoties no šā jautājuma un parakstot attiecīgos lēmumus, Ruginiene šo interesi īstenoja. Tādēļ viņas pārkāpums atzīts par rupju.
Sakalausks uzsvēra, ka komisija nevērtēja valsts reprezentēšanu vai valsts funkciju pildīšanu olimpiskajās spēlēs vai Vatikānā. Pēc viņa teiktā, tuvas personas var palīdzēt reprezentēt valsti, taču būtiski ir tas, kā tas tiek darīts.
“Saistībā ar olimpiskajām spēlēm bija šāds aspekts: Olimpiskā komiteja radīja iespēju valsts vadītājiem piedalīties olimpiskajās spēlēs un paredzēja, ka viņus var pavadīt viena persona. Šajā gadījumā premjerministre pati pieņēma lēmumu, kas būs pavadošā persona. Olimpiskajās spēlēs tas bija viņas laulātais,” sacīja Sakalausks.
“Par vizīti pie pāvesta – galvenie apstākļi jeb akcenti bija tādi, ka premjerministre pati lūdza vizīti pie pāvesta. Viņa lūdza, lai viņu pieņem 4. vai 5. martā, taču pāvests nevarēja viņu pieņemt un pieņēma 7. martā. Arī šajā gadījumā viņa parakstīja rīkojumu, ar kuru delegācijā iekļāva savu laulāto un bērnus,” viņš skaidroja.
Šajā gadījumā, pēc VTEK priekšsēdētāja teiktā, Ruginienei vajadzēja sevi atstatīt no šā jautājuma izlemšanas un vērsties pie ētikas uzraugiem pēc iepriekšējas rekomendācijas.
“Nākotnē valstij ir jāpadomā un jāapraksta visas situācijas, lai šādas kļūdas netiktu pieļautas, jo tās ir ļoti elementāras interešu konflikta pārvaldības kļūdas,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs.
“Viņai vajadzēja sevi atstatīt, un saskaņā ar visu tiesisko regulējumu bija viens juridisks ceļš, kā šo situāciju atrisināt. Viņa varēja vērsties VTEK, kā to paredz likums, un mēs šādās situācijās sniedzam iepriekšējas rakstiskas rekomendācijas par to, kā interešu konflikts ir jāpārvalda. Interešu konflikta pārvaldība nozīmē caurskatāmību un četru acu principa nodrošināšanu,” viņš norādīja.
Komentējot VTEK lēmumu sākt izmeklēšanu, jau martā Ruginiene teica, ka viņa ir ievērojusi ilgstoši pastāvošo protokolu, bet gaida skaidrojumu par pareizo praksi.
Latvijā līdzīgas diskusijas iepriekš izraisīja tā dēvētā “Kariņa lidojumu” lieta – skandāls par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa laikā izmantotajiem speciālajiem avioreisiem ārvalstu komandējumiem. Valsts kontrole vēlāk secināja, ka šajos braucienos nelikumīgi vai neekonomiski izlietoti vairāki simti tūkstoši eiro, bet lietu sāka vērtēt arī tiesībsargājošās iestādes.