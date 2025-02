Gūžas locītavas nomaiņa. Ko tas nozīmē, skaidro traumatologs Andris Vikmanis

Skrienot mēs palēcamies un piezemējamies. Tāds ir katrs solis. Ir mirklis, kad abas kājas ir atrautas no zemes (tā ir atšķirība no soļošanas), un piezemēšanās brīdī ir trieciens. Lai cik pareiza būtu skriešanas tehnika, lai cik mīksts segums un amortizējoši apavi, trieciens piezemēšanās brīdī vertikāli izstaro uz augšu. Kas no tā cieš? Pārsvarā mugura un tad – kā nu kuram – ceļa locītava vai gūžas locītava. Interesanti, ka pēdas locītava necieš, lai gan tā ir viszemāk un uz to ir vislielākais svars.