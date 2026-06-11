Šārona Stouna pastāsta par bijušā vīra dusmām, kad paziņojusi, ka vajadzēs noņemt krūti, lai glābtu sev dzīvību
Šārona Stouna atklājusi, ka bijušais vīrs asi reaģējis uz viņas lēmumu veikt krūšu noņemšanas operāciju, kas, pēc ārstu domām, varēja glābt viņas dzīvību. Aktrise uzskata, ka šis fakts iezīmējis viņu laulības beigas.
Kad 2000. gadu sākumā Šāronai Stounai tika diagnosticēts labdabīgs audzējs, ārsts ieteica apsvērt nopietnu operāciju – abu krūšu dziedzeru audu izņemšanu.
Tolaik filmas “Pamatinstinkts” zvaigzne (tagad 68) bija precējusies ar amerikāņu žurnālistu un redaktoru Filu Bronšteinu (tagad 75). Pāris apprecējās 1998. gadā, bet šķīrās 2004. gadā. Kopā viņi adoptēja dēlu Roanu.
Atceroties šo sarežģīto dzīves posmu, Stouna atklāja, ka Bronšteins viņas lēmumu nav atbalstījis. Tieši pretēji — viņš bijis nikns.
Podkāstā “The Person Who Believed in Me” aktrise pastāstīja, ka viens no diagnosticētajiem audzējiem bijis lielāks par visu viņas kreiso krūti. „Ārsts atbrauca pie manis uz mājām un teica – ‘Mēs uzskatām, ka jums vajadzētu veikt dubulto mastektomiju – abu krūšu noņemšanu. Situācija ir ļoti nopietna. Kad audzējs ir tik liels un izplatījies, mums jau pirms operācijas ir aizdomas, ka tas ir ļaundabīgs.’”
Tomēr Stouna bija pārliecināta, ka audzējs nav vēzis. „Man nav vēža,” viņa stingri paziņoja ārstam. Uz to viņš atbildējis: „To nevarat izlemt jūs.” Taču aktrise nepadevās. „Varu gan. Tas ir mans lēmums, un esmu to jau pieņēmusi,” viņa atcerējās savu atbildi.
Tomēr riskēt ar veselību viņa nevēlējās un piekrita operācijai. „Es izlēmu veikt abu krūšu noņemšanu, jo negribēju spēlēties ar savu dzīvību.” Tajā brīdī viņas toreizējais vīrs esot piecēlies un izgājis no telpas, nosaucot šo lēmumu par “absurdu”.
Kad podkāsta vadītājs Deivids Begno jautāja, kas tieši vīram šķitis absurds, Stouna atbildēja: „Tas, ka gribēju veikt abu krūšu noņemšanu. Viņš bija nikns.”
„Tātad viņu nesatrauca iespēja, ka tas varētu būt vēzis un varētu jūs nogalināt?” neticīgi jautāja Begno. „Nē,” atbildēja Stouna. Kad viņš precizēja, vai vīrs dusmojies par krūšu noņemšanu, aktrise atbildēja apstiprinoši.
Šārona Stouna ar dēlu Roanu 2021. gadā
Tad ārsts iejaucies sarunā. „Viņš manam vīram pateica – ‘Ja vairāk sieviešu rīkotos tik izlēmīgi kā viņa, mēs šodien izglābtu daudz vairāk dzīvību. Tāpēc apsēdieties un paklausieties.’” Pati Stouna bijušajam vīram atbildējusi vēl skaidrāk: „Lēmumus par savu ķermeni pieņemu es, nevis tu.”
“Ar to viss bija beidzies. Tajā mirklī viņš mani bija zaudējis, un mūsu attiecībām pienāca gals,” viņa atzina, piebilstot, ka tas noticis turpat šajā telpā, sarunas laikā. „Viņam šķita, ka rīkojos absurdi. Ka pieņemu nepareizu lēmumu. Ka pārāk daudz ko izlemju pati.”
Beigu beigās dubultā mastektomija nebija nepieciešama, jo audzējs izrādījās labdabīgs.
90. gadu seksa simbols Šārona Stouna kino un dzīvē
Tomēr Stounai tika veikta operācija, lai izoperētu veidojumus, ko viņa pati raksturoja kā mizlīgus. Pēc ķirurģijas viņu sagaidīja vēl viens pārsteigums — ārsts, rekonstruējot krūtis, bez viņas piekrišanas bija ievietojis lielākus implantus.
Savos memuāros “The Beauty of Living Twice” viņa rakstīja: „Kad man noņēma pārsējus, atklāju, ka manas krūtis ir par veselu izmēru lielākas. Ķirurgs paskaidroja, ka tās labāk atbilstot manu gurnu proporcijām.” Aktrise bija sašutusi. „Viņš bija izmainījis manu ķermeni bez manas ziņas un piekrišanas.”
Bronšteins, kurš tolaik strādāja kā laikraksta “The San Francisco Examiner” atbildīgais redaktors, bija Stounas otrais vīrs. Pirms tam aktrise sešus gadus bija precējusies ar Maiklu Grīnburgu.
Stounai un Bronšteinam nebija kopīgu bērnu. Aktrise šīs laulības laikā piedzīvoja vairākus spontānos abortus, ko izraisīja autoimūna saslimšana un endometrioze.
Šārona Stouna ar dēliem Beverlihilsā
Tā kā pašiem bērnu nebija, 2000. gadā viņi adoptēja dēlu Roanu. Pēc šķiršanās, ko Bronšteins pieprasīja, atsaucoties uz nesamierināmām domstarpībām, pēc plaši apspriestās tiesvedības viņam tika piešķirtas galvenās aizbildnības tiesības pār dēlu.
2005. gadā Stouna adoptēja savu otro dēlu, bet gadu vēlāk – trešo. Kopš 2018. gada aktrise kopā ar visiem trim dēliem dzīvo Rietumholivudā, Kalifornijā.