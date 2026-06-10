Pilsētnieku dārza svētki preses karalienes namā
Trešdien, 27. maijā, vienā no Rīgas greznākajiem pagalmiem tika aizvadīti mirdzoši un iedvesmojoši pilsētnieku dārza svētki, uz kuriem savus sadarbības ...
Kašers ir kopā ar jaunu partneri. Muzikālu!
Pagājušajā mēnesī kādā pasākumā multimākslinieks Kašers, īstajā vārdā Kaspars Blūms-Blūmanis, ieradās kopā ar ģitāristu un dziesmu autoru Ati Ozolu.
"Pilsētnieku dārza svētkos", uz kuriem savus sadarbības partnerus un draugus aicināja žurnāli "Pastaiga", "Jauns OK", "Māja Laukos" un portāls "Jauns.lv", Kašers lielākoties pavadīja laiku sava kompanjona sabiedrībā.
Žurnālam "Kas Jauns" Kašers pastāstīja, ka šobrīd viņa galvenā uzmanība pievērsta mūzikai. Atis ir viens no tuvākajiem mākslinieka sadarbības partneriem šajā radošajā posmā – viņš ne tikai spēlē ģitāru, bet arī piedalās dziesmu rakstīšanā. Jaunās kompozīcijas top regulārās radošajās sesijās Kašera mājās, kur abi kopā attīsta idejas un strādā pie gaidāmajiem muzikālajiem projektiem. Pirmo singlu plānots izdot jau šomēnes. Žurnālam "Kas Jauns" Kaspars neslēpa, ka mode, ar kuru viņa vārds ilgus gadus tika cieši saistīts, šobrīd atkāpusies otrajā plānā. Priekšplānā pašlaik ir mūzika.
Atgriežas mūzikā
Nu jau tik tālajā 2012. gadā Kaspars piedalījās muzikālajā šovā "Okartes skatuve", kur plašākai auditorijai demonstrēja savu muzikālo un radošo talantu. Tomēr mākslinieks atzīst, ka tolaik nav spējis sevi parādīt tā, kā vēlējies. Tāpēc viņš nolēmis atgriezties pie mūzikas un dot sev vēl vienu iespēju. Gadu gaitā uzkrājusies gan dzīves pieredze, gan emocijas, kuras tagad pārtop dziesmās. “Beidzot ir tas vecums un briedums, kad varu pateikt visu, ko vēlos pateikt,” viņš uzsver. Jaunās dziesmas būšot ļoti personiskas, ar stāstiem par mīlestību, attiecībām, zaudējumiem un sirdssāpēm. Mākslinieks neslēpj, ka lielākā daļa gaidāmās mūzikas būs smeldzīga un emocionāla. “Tās būs dziesmas, pie kurām var aizdomāties par dzīvi un arī paraudāt,” atklāj Kašers. Dziesmas galvenokārt būšot latviešu valodā, un pagaidām tās plānots izdot pa vienai. Materiāla gan esot daudz vairāk, nekā Kašera fani varētu iedomāties.
Ar bijušo vīru sastopas bez spriedzes
Pasākumā bija sastopams arī Kašera bijušais dzīvesbiedrs, fitnesa treneris Jānis Miņins.
Pāris par savas vairāk nekā trīs gadus ilgušās laulības izbeigšanu paziņoja 2024. gada nogalē, un tagad abu tikšanās laikā nekas neliecināja par saspringumu attiecībās. Blūms-Blūmanis un Miņins bija kopā kopš 2019. gada, un viņu attiecības ilgstoši atradās sabiedrības uzmanības centrā.
Kašera un viņa Jāņa kāzas Dānijā 2021. gada jūnijā
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Par Kašera privāto dzīvi runas nerimst arī pēc šķiršanās. Gada nogalē, svinot 40 gadu jubileju, Kasparam līdzās bija producents Pēteris Krievkalns, ar kuru Kašeru saista ne tikai profesionāla sadarbība, bet arī cieša draudzība. Abi iepazinās, strādājot pie Latvijas Televīzijas senioru iepazīšanās šova "Sirdslietas", kur Kašers bija iesaistīts radošajā komandā, savukārt Krievkalns rūpējās par projekta producēšanu. Tomēr šoreiz vasaras ballītē Kašera sabiedrotais bija Atis, ar kuru viņš šobrīd dala ikdienas darbu studijā un veido savu muzikālo nākotni.