Speciālists: aptaukošanās ietekmē arī locītavas - svarīgi meklēt palīdzību laikus
Aptaukošanās kļūst par arvien izplatītāku veselības problēmu, kas ne tikai pasliktina dzīves kvalitāti, bet ilgtermiņā veicina nopietnu veselības traucējumu attīstību. Traumatologs - ortopēds, Andrejs Finogejevs uzsver – viens no būtiskākajiem aptaukošanās radītajiem riskiem ir pārmērīga slodze uz lielajām balsta–kustību sistēmas locītavām, īpaši ceļiem un gūžām.
Liekais svars pārslogo locītavas un pastiprina iekaisuma procesus
Palielināta ķermeņa masa rada papildus mehānisku slodzi, kas ikdienā gulstas uz kāju locītavām. Šī slodze ilgtermiņā var izraisīt locītavu pārslodzi un nodilumu, izraisot sāpes un kustību ierobežojumus. “Ir pierādīts – pat 5% svara samazinājums var būtiski atvieglot staigāšanu un mazināt sāpju intensitāti,” norāda dr. Finogejevs.
Speciālists skaidro, ka slodze uz ceļa locītavu ir daudz lielāka, nekā to atspoguļo ķermeņa masa:“Ceļa locītavas vidējo slodzi nosaka cilvēka svars kopā ar visu, kas tiek nests rokās vai mugurā, un šo summu sareizina ar seši. Tas ir ievērojams spēks, kas iedarbojas uz nelielu atbalsta laukumu – aptuveni 10 kvadrātcentimetriem,” viņš uzsver.
Liekais svars nav tikai mehānisks faktors – to ietekmē arī taukaudu bioķīmiskās īpašības. Viscerālie jeb iekšējie tauki veicina iekaisuma mediatoru izdalīšanos, kas pastiprina audu bojājumus un sāpes. “Tauki nogulsnējas ne tikai zem ādas – tie var cauraugt muskuļus, radot taukaino muskuļu un cīpslu atrofiju. Šie bojājumi nereti ir neatgriezeniski,” norāda ārsts.
Stigmas dēļ daudzi izvairās no ārsta
Sabiedrībā joprojām pastāv aizspriedumi pret aptaukošanos, kas daļai cilvēku rada kaunu vai bailes meklēt profesionālu palīdzību. Tomēr speciālists uzsver – kavēšanās var pasliktināt situāciju. “Svarīgākais ir pirmais solis – vēlme risināt problēmu. Mūsdienās ir pieejams plašs risinājumu klāsts, un gandrīz ikviens var atrast sev piemērotu metodi,” saka dr. Finogejevs.
Svara samazināšanu var uzsākt ar individuāli pielāgotu uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Ja ar dzīvesveida maiņu nepietiek, iespējami medicīniski risinājumi.
“Neatkarīgi no izvēlētās metodes būtiskākais ir nepārvaramo šķēršļu izjūtu aizstāt ar vēlmi mainīt situāciju. Ārsts palīdzēs izvērtēt risinājumus un atrast piemērotāko ceļu,” uzsver speciālists.