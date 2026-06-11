Bezatkritumu pikniks: kā eleganti un atbildīgi baudīt dabu
Vasaras sezona aicina cilvēkus doties dabā, taču šādām atpūtas reizēm ir jābūt atbildīgām pret vidi. Bezatkritumu jeb “zero waste” pikniki ne tikai palīdz saglabāt tīru vidi, bet arī piešķir maltītes baudīšanai brīvā dabā eleganci.
Par to, kā sagatavoties šādam notikumam dabā, savā pieredzē dalās “Zero Waste Latvija” pārstāve Zane Kopštāle.
Elegance un ilgtermiņa domāšana
Daudziem varētu šķist, ka atteikšanās no vienreizlietojamiem traukiem un priekšmetiem sarežģī dzīvi, taču patiesībā tas procesu padara svinīgāku. Zane skaidro bezatkritumu piknika būtību: “Man un manai ģimenei bezatkritumu pikniks nozīmē elegantāku un glaunāku pikniku.” Viņa norāda, ka tā vietā, lai pirktu vienreizlietojamos traukus vai rotājumus, viņas ģimene ir investējusi kvalitatīvākās lietās, kuras var izmantot atkārtoti.
Trauku izvēle vienmēr ir atkarīga no paša notikuma. Īpašiem svētkiem var droši ņemt līdzi īstus traukus – stiklu vai porcelānu –, savukārt ikdienas izbraucieniem ļoti noder automašīnas bagāžniekā pastāvīgi turēts vairākkārt lietojamu plastmasas trauku komplekts. Šāda pieeja ir ļoti praktiska un videi draudzīga, kas ilgtermiņā palīdz ietaupīt resursus.
Pārtikas iegāde un izvairīšanās no liekā
Gatavojoties piknikam, svarīgi ir pārdomāt ne tikai to, no kā ēdīsim, bet arī pašu pārtiku un tās iepakojumu. Pamatā jāizvairās no pārāk liela ēdiena daudzuma un nevajadzīgiem dekoratīviem nieciņiem, piemēram, baloniem vai uzkodās spraužamiem rotājumiem, kas ir resursu lieka izniekošana.
Iepērkoties lieliska alternatīva ir beziepakojuma veikali vai tirgus, kur produktus var iegādāties nepieciešamajā daudzumā uz svaru. Piemēram, sāļās uzkodas var nopirkt uzreiz savā burkā, bet sieru un ogas lūgt ielikt līdzi paņemtajā kastītē. Pārtikas uzglabāšanai ieteicams neizmantot foliju, pārtikas plēvi vai cepamo papīru, jo tie lielākoties tiek izmesti jau pēc pirmās lietošanas reizes. Atkārtoti mazgājama kastīte ir vislabākais un videi draudzīgākais risinājums. Arī dzērienus ir vērts sagatavot laikus. Zane iesaka: “Ja esat kafijas mīļotāji, ieteicams to sagatavot līdzi termosā. Tas veiksmīgi palīdz izvairīties no dzērienu pirkšanas vienreizlietojamās krūzītēs. Lieliska izvēle ir arī metāla krūzes, kas ir ļoti universālas – tajās uz uguns var pat pagatavot ēdienu.”
Ko atnesi, to aiznes
Dabā ejot, galvenais pamatprincips ir neatstāt aiz sevis pilnīgi neko. Zanes padoms rīcībai ar atkritumiem: “Es ieteiktu katrā jakā, kas mums ir, vai bikšu kabatā turēt pa kādam nelielam maisiņam.” Maisiņš kalpos tam, lai visu dabas teritorijā ienesto iznestu ārā. Vēl vairāk – ja pikniks ir labi saplānots un atkritumi nemaz nerodas, šo līdzi paņemto maisiņu var izmantot, lai savāktu kāda cita atstātos atkritumus, tādējādi esot pilsoniski aktīviem. Ja dabā tomēr rodas tukšie iepakojumi, tie noteikti ir jānes līdzi, nevis jācenšas izmest mazajās atkritumu urnās pārgājienu maršrutos. Tie jāaiznes līdz lielajām tvertnēm, kas parasti atrodas stāvlaukumos.
Zane uzsver, ka, lai iedvesmotu draugus un kolēģus “zero waste” dzīvesveidam, nav nepieciešams lasīt garas lekcijas: “Es tā vietā uzaicinu uz kādu skaistu vietu un sarūpēju pikniku, kurš ir gan skaists, gan rada mazāk atkrituma.”
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.