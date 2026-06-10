"Neviens man neteica, ka viņas bija nepilngadīgas." Epstīna ilggadējā asistente pārtrauc klusēšanu
Bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna sekretāre Leslija Grofa, kas pie finansista strādāja 18 gadus un gadiem ilgi izvairījās no publicitātes, pirmo reizi sniegusi liecību ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejas priekšā.
Grofa pie Epstīna strādāja no 2001. līdz 2019. gadam, kad pedofils aizdomīgos apstākļos cietuma kamerā izdarīja pašnāvību. Viņa savu bijušo darba devēju kongresmeņu priekšā raksturoja kā "izcilu manipulatoru, kurš rūpīgi nošķīra savu publisko tēlu no slepenās privātās dzīves".
"Vēlos bez jebkādiem aplinkiem pateikt, ka tagad esmu sapratusi to, ka cilvēks, pie kura strādāju 18 gadus, bija briesmonis," savā ievadrunā sacīja Grofa.
"18 gadus es strādāju doktoram Džekilam [atsauce uz Luisa Stīvensona noveli "Daktera Džekila un mistera Haida dīvainais stāsts"], taču man nekad netika ļauts ieraudzīt īsto misteru Haidu." Tāpat viņa uzsvēra, ka "Epstīns bija manipulācijas un maldināšanas meistars". "Viņš savu publisko dzīvi nošķīra no slepenās privātās dzīves, kurā viņš bija varmāka. Viņš parūpējās, lai šīs divas pasaules nekad nesaskartos."
Grofa Epstīnam organizēja "masāžu" vizītes
Grofa bija viena no nozīmīgākajām personām Epstīna tuvāko lokā. Tieslietu ministrijas rīcībā esošie dokumenti liecina, ka viņa organizēja bēdīgi slavenā finansista tikšanās, ceļojumus, saziņu ar uzņēmējiem, politiķiem un citām ietekmīgām personām. Tāpat viņa organizēja tā dēvētās "masāžu" vizītes, kuras daudzas no Epstīna upurēm vēlāk raksturoja kā veidu, kā viņš ievilināja meitenes seksuālās izmantošanas tīklā.
Tomēr Grofa uzstāja, ka par notikušo nav nojautusi. "Šie zvani ilga burtiski pāris sekundes. Es teicu: 'Sveiki, šeit zvana Leslija Epstīna kunga vārdā. Vai jūs būtu pieejama masāžai pulksten četros?'" viņa stāstīja likumdevējiem. "Neviena no šīm sievietēm man nekad nepateica, ka ir nepilngadīga vai ka tiek seksuāli izmantota." Grofa norādīja, ka bija pārliecināta, ka runā pa tālruni ar profesionālām masierēm.
Viņa arī uzsvēra, ka pati nekad nav kļuvusi par Epstīna upuri un viņai nav bijusi finansiāla nepieciešamība strādāt pie finansista. Grofa apliecināja, ka gan Epstīns, gan viņa ilggadējā līdzgaitniece Gīleina Maksvela regulāri atgādinājuši, lai viņa neiesaistās viņu privātajās darīšanās.
Vienlaikus Grofa pauda līdzjūtību Epstīna upurēm. "Mana sirds lūst šo sieviešu pārdzīvojumu dēļ. Es viņām esmu teikusi," viņa sacīja. "Ka nav iespējams aprakstīt vārdos, cik slikti jūtos par to, ka strādāju pie Epstīna laikā, kad viņš viņas izmantoja. Ar šo sajūtu man būs jādzīvo visu savu atlikušo mūžu."
Grofas teikto apšauba gan politiķi, gan cietušās
Tomēr viņas apgalvojumus gan politiķi, gan cietušās uztvērušas ar skepticismu. Viena no Epstīna upurēm - Šārlīna Rošāra - medijam CNN norādīja, ka viņai ir grūti noticēt, ka Grofa par Epstīna darbībām neko nav zinājusi. "Upuriem ir grūti dzirdēt, kā cilvēki, kuri stāvēja Epstīnam vistuvāk apgalvo, ka neko nav zinājuši," sacīja Rošāra. "Upuri ir pelnījuši atbildes, nevis apgalvojumus par to, ka viņi [Epstīna līdzgaitnieki] par notikušo nav bijuši informēti."
Arī komitejas loceklis, demokrātu kongresmenis Stīvens Linčs, pauda šaubas par Grofas stāstīto. "Ir ļoti grūti savienot kopā šos divus faktus - viņas apgalvojumus par to, ka viņa patiesībā neko nav zinājusi Džefriju Epstīnu, lai gan strādāja pie viņa 18 gadus," žurnālistiem sacīja Linčs. Viņš arī norādīja, ka Epstīns jau iepriekš bija reģistrēts kā seksuālais noziedznieks, tādēļ rodas jautājums, vai viņa sekretāre patiešām nav pamanījusi viņa rīcībā neko aizdomīgu.
Epstīns Grofu esot pārliecinājis par savu nevainīgumu
Pēc Grofas teiktā, viņa turpināja strādāt pie Epstīna arī pēc viņa notiesāšanas, jo viņš esot viņu pārliecinājis, ka kļuvis par nežēlīgas šantāžas un sazvērestības upuri. Kopš Epstīna aresta 2019. gadā Grofa lielākoties izvairījusies no publiskas uzmanības. Liecībā Kongresam viņa atzina, ka šajā laikā zaudējusi draugus, saņēmusi nāves draudus un ka vajāti tiek arī viņas ģimenes locekļi.
Komitejas priekšsēdētājs Džeimss Komers pēc uzklausīšanas raksturoja Grofu kā "ļoti atklātu" un "pārliecinošu" liecinieci, tomēr atzina, ka atsevišķos jautājumos viņas versija nesakrīt ar upuru stāstīto.
Džefrijs Epstīns 2019. gadā tika apsūdzēts nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un neilgi pēc tam tika atrasts miris savā ieslodzījuma vietā. Epstīna failos figurē daudzi ietekmīgi cilvēki, tai skaitā Bils Klintons, Donalds Tramps, Bils Geitss, titulu zaudējušais princis Endrū, u.c.