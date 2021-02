Noteikti jālieto labas kvalitātes eļļa. Lietojot eļļu kompresēm, eļļā samērcēto flaneļa audumu var lietot atkārtoti 3–4 reizes, katru nākamo reizi tai uzlejot nedaudz svaigas eļļas. (Foto: Shutterstock)

Rīcineļļas labās īpašības: palīdz pret artrītu, veicina matu augšanu, dziedina brūces

Dabasspēks "100 Labi Padomi"

Rīcineļļu iegūst no rīcina auga sēklām. To galvenokārt audzē Indijā (vairāk nekā 90 % no rīcineļļas eksporta visā pasaulē), Āfrikā un Dienvidamerikā. Rīcins ir viena no vecākajām kultivētajām kultūrām ar bagātīgām ārstnieciskām īpašībām.