Pirmās 24 stundas ar gripu - ko tajās darīt, lai atlabtu pēc iespējas ātrāk?
Gripas sezona Latvijā šobrīd ir sasniegusi augstu aktivitāti, un saslimstība strauji pieaug visās vecuma grupās. Tā kā gripa mēdz sākties pēkšņi un progresēt strauji, īpaši svarīgi ir laikus atpazīt pirmos simptomus un zināt, kā rīkoties jau slimības pirmajās stundās.
Saslimstības straujā intensitāte Latvijā šogad raisa pamatotas bažas gan speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā. Gripa nereti sākas pēkšņi un mēdz progresēt strauji, tāpēc zināšanas par agrīnajiem simptomiem un pareizu rīcību pirmajās 24 stundās kļūst ļoti nozīmīgas – īpaši riska grupām un smagākas slimības gadījumā, jo šis laiks var būtiski ietekmēt slimības gaitu un atveseļošanās tempu. Kā laikus pamanīt pirmās pazīmes un atbalstīt organismu jau slimības sākumā, skaidro “Euroaptieka” klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova.
Gripa parasti sākas pēkšņi un daudz asāk nekā parasta saaukstēšanās, un tieši šī straujā slimības attīstība ir viens no raksturīgākajiem brīdinājuma signāliem.
Agrīnie simptomi parādās dažu stundu laikā – temperatūra strauji paaugstinās, biežāk sasniedzot 38–39,5 °C, bet atsevišķos gadījumos – arī augstāku. Vienlaikus rodas izteikti drebuļi un drudzis, stipras muskuļu un locītavu sāpes, izteikts nespēks un miegainība. Raksturīgas ir arī pieres un acu rajona galvassāpes, kam vēlāk mēdz pievienoties iesnas un sauss klepus.
Klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova atgādina, ka parādoties gripai raksturīgiem simptomiem, svarīgi palikt mājās un savlaicīgi sazināties ar ģimenes ārstu, kurš var izvērtēt simptomu smagumu un ieteikt piemērotāko rīcību. Agrīnā slimības stadijā nozīmīgi var būt arī gripas testi, kas palīdz ātrāk apstiprināt diagnozi un ļauj ārstam laikus lemt par pretvīrusu terapijas nepieciešamību, tādējādi atvieglojot slimības gaitu un mazinot komplikāciju risku.
Miega režīms un atpūta
Izjūtot pirmos gripas simptomus, svarīgi ir nodrošināt ķermenim maksimālu atpūtu. Klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova skaidro, ka šajā laikā imūnsistēma strādā intensīvi, cīnoties ar vīrusu, un tas prasa lielu enerģijas patēriņu.
Pietiekams miegs un atpūta palīdz regulēt iekaisuma procesus, samazināt stresu un stiprināt organisma dabisko aizsardzību.
Būtiski ir atslēgties no ikdienas aktivitātēm, piemēram, darbiem, elektronisko ierīču lietošanas. Pietiekama atpūta ne tikai ļauj ātrāk atveseļoties, bet arī netieši samazina komplikāciju risku (piemēram, bronhīta vai pneimonijas), jo organisms efektīvāk vērš enerģiju cīņai ar vīrusu, nevis citiem stresa faktoriem.
Ja tomēr valda nemiers vai grūtības iemigt, papildus var izmantot dabiskos līdzekļus, piemēram, magniju vai zāļu tējas ar baldriānu, pasifloru vai lavandu, kas palīdz relaksēties un uzlabo miega kvalitāti.
Pietiekama šķidrumu uzņemšana
Gripai raksturīgais drudzis un paaugstināta ķermeņa temperatūra veicina strauju šķidrumu zudumu, ko bieži cilvēki nepamana. Pietiekams šķidrumu daudzums var palīdzēt stabilizēt temperatūru, mazināt galvassāpes un nogurumu, kā arī atbalstīt aknu un nieru darbību, palīdzot organismam izvadīt iekaisuma blakusproduktus. Ūdens arī aizsargā gļotas – pirmo barjeru pret vīrusiem – un kopā ar uzturu un elektrolītiem nodrošina minerālvielas, kas būtiskas imūnsistēmas darbībai.
Vispiemērotākie dzērieni gripas laikā ir tīrs ūdens, silts buljons (nodrošina šķidrumu un minerālvielas, nekairinot kuņģi), zāļu tējas ar ingveru, kumelīti, piparmētru vai liepziedu (var palīdzēt atbalstīt imunitāti un atvieglo atveseļošanos) un elektrolītu šķīdumi (drudža, svīšanas vai vemšanas gadījumos).
Ieteicams izvairīties no kofeīnu saturošiem dzērieniem, jo tie var pastiprināt dehidratāciju. Farmaceite Ksenija Lukjanova iesaka saslimšanas laikā uzņemt vismaz 2–2,5 litrus šķidruma dienā, bet drudža gadījumā – vēl vairāk, vienlaikus ņemot vērā individuālos veselības ierobežojumus.
Deguna gļotādas mitrināšana
Deguna gļotāda ir viena no pirmajām ķermeņa aizsardzības līnijām pret vīrusiem un baktērijām. Klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova skaidro, ka gripas sākumā gļotāda kļūst sausa – paaugstināta temperatūra pastiprina šķidruma zudumu, padarot deguna gļotādu vēl jutīgāku, tāpēc ir būtiski to mitrināt. Gļotādas mitrināšana palīdz gan nostiprināt dabīgo aizsardzību, ļaujot gļotādai efektīvāk izvadīt vīrusus un baktērijas, gan atvieglo deguna aizlikumu, klepu un iekaisuma radīto kairinājumu.
Ieteicamie līdzekļi:
- jūras ūdens izotoniskais aerosols un fizioloģiskais šķīdums (0,9% nātrija hlorīds) deguna mitrināšanai;
- hipertonisks jūras ūdens aerosols aizlikuma gadījumā;
- deguna eļļas un ziedes ar E vitamīnu, smiltsērkšķu eļļu, dekspantenolu, hialuronskābi vai alveju – simptomātiskai sausuma un kairinājuma mazināšanai.
Aktīvās vielas un vitamīni gripas simptomu mazināšanai
Noteiktas vielas un līdzekļi var palīdzēt atvieglot gripas simptomus un atbalstīt organisma cīņu ar vīrusu.
Drudža un sāpju mazināšanai piemērots paracetamols (īpaši, ja temperatūra ir augsta vai drebuļi izteikti) vai ibuprofēns (ja ir iekaisums un muskuļu sāpes).
Šīs aktīvās vielas palīdz ne tikai samazināt diskomfortu, bet arī atvieglo organisma cīņu ar vīrusu, jo samazina enerģijas patēriņu, ko organisms citādi tērētu sāpju un drudža mazināšanai. Lai stiprinātu imūnsistēmu un atbalstītu atveseļošanās procesu, noder C vitamīns, kas var palīdzēt veicināt organisma aizsargspējas. Sausam klepum palīdz priedes pumpuri un fenhelis, lai mazinātu kairinājumu, savukārt mitram un produktīvam klepum – efejas ekstrakts, timiāns vai alteja, kas veicina gļotu atdalīšanos un atvieglo elpošanu.Smagākos gadījumos pēc ārsta ieteikuma iespējama pretvīrusu terapija, kas ir visefektīvākā, ja uzsākta pirmajās 48 stundās.
Biežākās kļūdas
Gripas ārstēšanā nereti tiek pieļautas kļūdas, kas ir novēršamas. Visbiežāk tās ir nepietiekams miegs un atpūta, kā arī pārāk maz šķidruma uzņemšana. Vēl var novērot, ka cilvēki mēdz nepareizi lietot drudža līdzekļus vai kombinē tos, vai pārsniedz diennakts devas. Šāda veida rīcības var pagarināt atveseļošanos un palielina komplikāciju risku, tāpēc svarīgi apzināt simptomus un sekot ārsta vai farmaceita norādījumiem un ieteikumiem.
Farmaceite atgādina – gripas sezonai ieteicams sākt gatavoties jau rudenī, rūpējoties par savu ķermeni, uzņemot nepieciešamos vitamīnus un citus imunitāti stiprinošos līdzekļus, lai gripas sezonas sākumā organisms būtu sagatavots un spējīgs aizsargāties pret vīrusu infekcijām.