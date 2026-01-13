Tā bija tikai gripa... Četru bērnu māmiņai tagad slimības dēļ amputētas abas rokas un kājas
Četru bērnu māmiņa Kasandra gadumijas priekšvakarā bija pārliecināta, ka saslimusi ar gripu, jo viņu mocīja iesnas. Taču dažas dienas vēlāk 35 gadus vecā sieviete pamodās slimnīcā, un visas četras ekstremitātes viņai bija amputētas.
Saskaņā ar Daily Mail vēstīto, 35 gadus vecā Kasandra Māršala 2023. gada pašās beigās, Vecgada vakarā, saslima ar gripu, kas ātri progresēja līdz septiskam šokam. Šis stāvoklis ir sepses pēdējā stadija, kas rodas, kad imūnsistēma pārāk spēcīgi reaģē uz infekciju, izraisot orgānu mazspēju un bīstami zemu asinsspiedienu.
Kad Kasandra pamodās un nespēja pati elpot, viņas vīrs piezvanīja 911. Sieviete tika nogādāta helikopterā uz slimnīcu Ziemeļkarolīnā un divas reizes reanimēta, pēc tam viņu pieslēdza dzīvības uzturēšanas aparātam. Vēlāk viņa uzzināja, ka šoku izraisīja streptokoku izraisīta kakla infekcija un gripa. Māršalai tika pieslēgts EKMO aparāts, lai palīdzētu elpot, taču pacientei apstājās asinsrite visās četrās ekstremitātēs un viņai bija nepieciešama amputācija.
Pēc tam, kad ārsti bija spiesti amputēt visas četras ekstremitātes, viņas veselība dramatiski pasliktinājās. Intervijā ar Ziemeļkarolīnas mediju WGHP pagājušajā gadā Māršala atcerējās, ka vispirms viņai tika amputētas kājas, pēc tam rokas. Māršala pastāstīja WGHP, ka zaudēt kājas bija vieglāk — viņa sēroja par iespēju apskaut un turēt savus bērnus.
"Es gribu būt tur... Es nokavēju sava vecākā bērna izlaidumu, un tas ļoti sāp. Bet mani bērni ir mana motivācija," viņa toreiz piebilda.
Tagad, divus gadus vēlāk, viņa sāk pielāgoties jaunajai dzīvei ar protēzi, taču kompensācijas noteikumi ir mainījušies, un viņa vairs neatbilst Medicaid prasībām — viņai četras reizes ir atteikts. Māršalas draugi un tuvinieki tagad vāc līdzekļus vietnē GoFundMe, lai palīdzētu viņai iegūt vēl vienu rokas protēzi un nākotnē arī kāju protēzes.
Ģimenes draugs ir uzsācis līdzekļu vākšanas akciju sievietes otrajai rokai, lai viņa varētu rūpēties par saviem bērniem un patstāvīgi vadīt automašīnu. Kasandra Māršala medijam WGHP atklāj, ka katra protēze maksā 19 000 USD. Papildus Medicaid un invaliditātes pabalstiem viņai ir jāmaksā arī no savas kabatas.
Tomēr, neskatoties uz pēdējiem diviem ārkārtīgi grūtajiem gadiem, viņa atzīst, ka ir jūtas "svētīta", ka ir dzīva un viņai ir atbalstoša vide. "Tas šķiet kā sapnis, bet, kad pamosties, tā ir tava realitāte. Es neko nevaru mainīt. Es mācos to pieņemt," viņa pastāstīja izdevumam.