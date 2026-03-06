FOTO: pēc 13 gadiem Eva Mendesa un Raiens Goslings pārsteidz ar retu kopīgu iznācienu
Aktieru pāris Eva Mendesa un Raiens Goslings 5. martā piedzīvoja savu pirmo kopīgo publisko parādīšanos 13 gadu laikā, kopā viesojoties Džimija Fellona vadītajā raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.
Šī parādīšanās ir īpaša, jo pāris, kas ir kopā kopš 2011. gada un audzina divas meitas, ļoti reti kopā piedalās publiskos pasākumos vai televīzijas šovos. Raidījumā viņi piedalījās sarunā ar Fellonu un kopā ar citiem viesiem piedalījās arī šova izklaidējošajos segmentos, kas skatītājiem deva retu iespēju redzēt abus kopā uz vienas skatuves.
Raiens Goslings un Eva Mendesa ir viens no visvairāk iemīļotajiem Holivudas pāriem, kuru attiecības allaž apvijusi noslēpumainība.
Lai arī daudzi uzskatīja, ka viņi pirmo reizi satikās 2011. gadā, filmējoties drāmā “The Place Beyond the Pines” (2012), pati Eva vēlāk atklāja, ka abu pirmā tikšanās notikusi vēl agrāk — lidmašīnā, ilgi pirms kopīgā darba uzņemšanas laukumā. Viņi jau iepriekš bija pazīstami, un, kā atzīst Mendesa, filmēšanās kopā bija īpaša un aizraujoša pieredze, kas tikai vēl vairāk satuvināja viņus.
Oficiāli viņu attiecības sākās tieši “The Place Beyond the Pines” uzņemšanas laikā. Tajā viņi atveidoja pāri arī sižetā — un dzīvē šī aktieriskā saskaņa pārtapa romantiskā saiknē, kas turpinās vēl šodien.
Lai gan abi ir Holivudas zvaigznes, viņi vienmēr bijuši ļoti privāti, reti daloties ar savas ikdienas detaļām vai publisku izrādīšanos.
Eva Mendesa kādā intervijā atklājusi, ka viņu attiecību pamats izrādījies negaidīts — kopīga mīlestība pret tīrību un kārtību mājās. Viņa nosaukusi to par “vienojošu pieredzi”, kas palīdzējusi veidot kopīgu ritmu un vērtības.
Pāris audzina divas meitas – Esmeraldu Amadu un Amadu Lī. Lai pilnībā pievērstos ģimenei, Eva nolēmusi pārtraukt aktrises karjeru, fokusējoties uz mājas dzīvi, dizaina projektiem un bērnu grāmatu rakstīšanu, kamēr Raiens turpina spoži darboties kino industrijā un saņemt atzinību par saviem darbiem.