Bērns saslimis ar gripu - kā pareizi parūpēties par uzturu, dzērieniem un vitamīniem
Gripas epidēmija Latvijā joprojām ir ļoti aktīva, un īpaši bieži saslimst tieši bērni. Ja bērnam parādās gripas simptomi, vispirms nepieciešams nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, jo specifiskie pretgripas medikamenti ir efektīvi tikai slimības sākuma dienās. Taču ar medikamentiem vien nepietiek – būtiska nozīme ir arī atpūtai, telpu regulārai vēdināšanai, piemērotam uzturam un vitamīnu uzņemšanai.
Farmaceite un uztura zinātniece Arita Borzova norāda, ka gripas laikā, kā arī atveseļošanās posmā, bērniem īpaši svarīgi ir D vitamīns un zivju eļļa. Tāpat nozīmīga loma ir C vitamīnam – mazākiem bērniem ieteicams lietot aptuveni 200 mg divas reizes dienā, savukārt bērniem no astoņu gadu vecuma – līdz pat 1 gramam dienā, sadalot vairākās devās. C vitamīns palīdz imūnsistēmas šūnu darbībai un mazina oksidatīvo stresu iekaisuma laikā.
Speciāliste uzsver arī cinka nozīmīgumu, jo tam ir pierādīta pretvīrusu iedarbība un tas veicina organisma aizsargspējas. Slimības laikā ieteicamā cinka deva bērniem ir 12–20 mg dienā.
Lai organisms saņemtu pietiekami daudz antioksidantu, ieteicams uzturā iekļaut plūškoka sulu vai augļu ekstraktu, kā arī svaigus augļus un dārzeņus. Tajā pašā laikā eksperte iesaka izvairīties no ātrajiem ogļhidrātiem un pārstrādātas pārtikas, dodot priekšroku olbaltumvielām bagātiem ēdieniem, kas palīdz antivielu veidošanā un spēku atjaunošanā.
Labs palīgs atveseļošanās laikā ir arī silta vistas buljona zupa ar dārzeņiem un nedaudz makaroniem. Ne mazāk svarīgi ir nodrošināt, lai bērns uzņem pietiekami daudz šķidruma – noderēs gan ūdens, gan imunitāti stiprinošas zāļu tējas, īpaši tās, kas paredzētas organisma aizsargspēju atbalstam.