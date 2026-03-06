“Canucks” šķiras no Kampfa un Raihela, Bļugers paliek komandā
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Vankūveras "Canucks" aizmainījusi čehu Davidu Kampfu uz Vašingtonas "Capitals", bet vācietis Lūkass Raihels dosies uz Bostonas "Bruins".
Vankūveras vienība par Čehijas hokejistu saņēmusi drafta sestās kārtas izvēli, bet par Raihelu, kurš savulaik tika draftēts pirmajā kārtā, "Canucks" tika pie vēl vienas sestās kārtas izvēles.
Pirms maiņu perioda noslēdzošajām dienām Ziemeļamerikas mediji vēstīja, ka Bļugers varētu tikt aizmainīts, taču viņš un Evanders Keins paliks komandā. Latvijas hokejista līgums noslēgsies vasarā, taču paredzams, ka "Canucks" varētu vēl pagarināt ar viņu vienošanos.
Vēl Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" papildināja sastāvu ar Koriju Periju. Maiņas darījumā Perija iepriekšējā komanda Losandželosas "Kings" tikusi pie 2028. gada drafta otrās kārtas izvēles.
Pieredzējušais Perijs, kurš jau iepriekš karjerā pārstāvējis "Lightning", šosezon 50 mačos iekrājis 28 punktus (11+17).
Savukārt Minesotas "Wild" tikusi pie Čikāgas "Blackhawks" kapteiņa Nika Folino, kurš Minesotas komandā pievienosies brālim Markusam. 38 gadus vecais Folino Čikāgas komandas rindās šosezon 37 mačos izcēlies ar 11 (3+8) punktiem.
Artūra Šilova pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" pievienojies Detroitas "Red Wings" uzbrucējs Elmers Sederblūms, bet Sanda Vilmaņa un Uvja Balinskas pārstāvētā Floridas "Panthers" tikusi pie Minesotas "Wild" uzbrucēja Vinija Hinostrozas.