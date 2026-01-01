Slimību profilakses un kontroles centrs aicina ievērot profilakses pasākumus gripas epidēmijas laikā
Latvijā turpinās gripas epidēmija un, lai gan 52. nedēļas monitoringa dati gada nogales brīvdienu dēļ ir nepilnīgi, stacionāru un laboratoriskie rādītāji liecina, ka gripas vīruss joprojām aktīvi cirkulē sabiedrībā, un gripas gadījumi turpinās, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
SPKC norāda, ka šajā gripas sezonā saslimstības pieaugums sācies agrāk nekā ierasts, un jau pirms divām nedēļām gripas intensitāte pārsniedza iepriekšējo piecu sezonu augstāko rādītāju. Vislielākā gripas intensitāte joprojām reģistrēta Jelgavā (1 498,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), kā arī Rēzeknē (987,1 uz 100 000 iedzīvotāju) un Jēkabpils novadā (826,9 uz 100 000 iedzīvotāju). Augstākā saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem līdz 14 gadu vecumam, kas raksturīgi arī citām gripas sezonām.
Kopš monitoringa sezonas sākuma saņemti pieci paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju. Visi pacienti bijuši vecumā virs 60 gadiem ar vairākām hroniskām blakus slimībām. Četri no mirušajiem šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.
SPKC uzsver, ka svētku periodā inficēšanās risks pieaug, jo cilvēki biežāk uzturas slēgtās telpās, pulcējas ģimenes un draugu lokā, tostarp kopā ir dažādu vecuma grupu cilvēki. Šādos apstākļos gripas vīruss izplatās īpaši viegli. Tāpēc SPKC aicina iedzīvotājus, kuri nejūtas veseli vai kuriem ir elpceļu infekcijas simptomi, piemēram, drudzis, klepus, iesnas, kakla sāpes, nespēks vai muskuļu sāpes, palikt mājās, nedoties ciemos, neapmeklēt svinības, pasākumus un citas sabiedriskas vietas, tādējādi pasargājot citus no inficēšanās. Tas ir īpaši būtiski, lai pasargātu seniorus, cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, grūtnieces un mazus bērnus, kuriem gripa var noritēt smagāk un izraisīt nopietnas komplikācijas.
SPKC atgādina, ka gripas epidēmijas laikā būtiski ir ievērot elpceļu higiēnu – regulāri un rūpīgi mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām, kā arī riska grupu personām sabiedriskās vietās lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams sazināties ar ģimenes ārstu telefoniski un sekot ārsta norādījumiem.