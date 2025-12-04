Infektoloģe Rozentāle: pret kovidu intensīvi vakcinēties nevajag, jo tagad omikrons ir viegla slimība
“Pandēmija ir beigusies, bet vīruss jau nekur nepaliek. Kovids šobrīd tiek uzskatīts par vieglu saslimšanu, jo norit bez temperatūras un ķermeņa sāpēm,” atklāj RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste Baiba Rozentāle.
TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Baiba Rozentāle stāsta, ka patlaban Infektoloģijas centrā ārstējas deviņi gripas slimnieki un astoņi kovida pacienti. Kā drošāko veidu, kas pasargā no saslimšanas ar gripu un arī kovidu, viņa min vakcīnu, taču, kā zināms, ja gripas vakcīnu pazīstam jau daudzus gadus, covid vakcīna bija jauna un daudziem sabiedrībā radīja bažas par izraisītajām problēmām pēc vakcinēšanās. Tā piemēram, kāda skatītāja raidījumā jautāja, vai varētu būt tā, ka pēc Covid-19 vakcīnas jaunam cilvēkam var rasties problēmas ar sirdi. Uz ko Rozentāle atbildēja: “Ja mēs skatāmies vakcīnas aprakstā, blaknes var būt. Arī miokardīts, bet jāsaprot, kādēļ cilvēks tika vakcinēts. Ja slimību tagad vērtē kā vieglu, tad, ja nav blakus slimību, droši vien vienkārši tāpat cilvēku tagad nevakcinēs. Bet, ja ir daudz citu slimību, tad, saslimstot ar kovidu, tie, kas ir vakcinējušies, nemirs nost.”