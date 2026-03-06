Sandis Vilmanis.
Hokejs
Vakar 23:49
“Panthers” nosūta Vilmani uz AHL fārmklubu “Checkers”
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Floridas "Panthers" nosūtījusi Latvijas uzbrucēju Sandi Vilmani uz Amerikas Hokeja līgas (AHL) fārmklubu Šarlotas "Checkers".
Ziemeļamerikas mediji vēsta, ka "Panthers" nosūtījusi Vilmani uz AHL, lai viņš vēlāk varētu piedalīties Kaldera kausa izcīņā. AHL noteikumi paredz, ka spēlētājam pirms maiņu darījumu beigām jābūt NHL fārmkluba rīcībā, lai varētu piedalīties AHL izslēgšanas spēlēs.
Vilmanis janvāra sākumā tika izsaukts uz "Panthers", kuras rindās aizvadīja 19 spēles un izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Sezonas pirmajā pusē "Checkers" vienībā Latvijas uzbrucējs devās laukumā 31 mačā, kurā guva astoņus vārtus un iekrāja 11 rezultatīvas piespēles.
"Checkers" ar 67 punktiem 54 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas piektajā vietā.